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伊朗戰事攪動中美關係…紐時：川習會延後 北京或增談判籌碼

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
原定本月底舉行的川習會面臨延後，引發外界關注峰會推遲對中美博弈可能造成的效應。圖／美聯社
原定本月底舉行的川習會面臨延後，引發外界關注峰會推遲對中美博弈可能造成的效應。圖／美聯社

伊朗戰事升溫衝擊中美關係美國總統川普日前要求大陸派遣軍艦前往荷莫茲海峽護航，導致原定本月底舉行的川習會面臨延後，也引發外界關注峰會推遲對中美而言可能造成的效應。《紐約時報》17日引述學者分析稱，戰事持續意味華盛頓面臨的壓力增加，北京在談判中或將擁有更多籌碼。

川普16日表示，因戰事因素，他已要求推遲訪問北京的行程。前一天（15日）他則警告，若大陸不派遣軍艦協助解除伊朗對荷莫茲海峽的「事實封鎖」，將考慮延後會晤。

報導分析，儘管川普稱與中國國家主席習近平「關係很好」，但中方對美方護航提議反應冷淡。大陸外交部發言人林劍僅表示，中方呼籲「各方立即停止軍事行動」，顯示雙邊氣氛不如川普所言。

報導稱，除官方態度外，有大陸部落客批評此舉荒謬，甚至諷刺應邀請伊朗軍艦護送美國船隻；大陸官媒《環球時報》則質疑，美方所稱「分擔責任」，是否意在讓各國分擔一場由華盛頓挑動、卻難以收場的戰爭風險？另有陸媒形容川普此舉「碰了一鼻子灰」。

紐時分析指，北京幾乎沒有動機讓大陸人員與船隻涉險，也不願破壞與區域重要夥伴伊朗的關係。伊朗已表示其行動僅針對與美國及盟友相關船隻，並允許運往大陸的石油船舶通行。

報導引述上海外國語大學學者丁隆表示，大陸不可能派遣軍艦參與護航，因這「無異於參戰」。報導稱，對習近平而言，此舉也等同接受美國主導。德國墨卡托中國研究中心分析師宋高祖（Claus Soong）指出，「在北京看來，這是美國的戰爭，而非中國的問題」，因為若響應川普派遣海軍的號召，會讓外界覺得「中國在聽命於他」。

報導續指，但大陸若完全不回應，也可能影響中美貿易休戰。北京正寄望透過峰會減輕外部壓力，包括爭取美方減少對台支持、放寬科技出口限制及延長關稅暫停安排；同時，荷莫茲海峽封鎖仍衝擊大陸能源供應。大陸約4成石油進口須經該水道。數據顯示，戰事爆發後，鮮有大陸船隻願冒險通行，截至17日，至少有9艘大陸貨輪滯留波斯灣。

華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻分析，北京可能透過斡旋或私下施壓促使伊朗開放航道，並同時敦促美國與以色列停火，以穩定局勢並改善對美關係。她指出，若大陸更積極推動局勢緩和，有助於在峰會前改善對美關係，並強化其「負責任大國」形象。

報導稱，峰會延後對中國可能也有利。若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著北京在談判中將擁有更多籌碼。宋高祖分析，中美雙方都期待這場峰會，「但川普可能更需要這次會面，以證明他有能力達成協議。」

中美關係 美國 川普 習近平 川習會 美伊開戰 中東

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