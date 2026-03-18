伊朗戰事升溫衝擊中美關係。美國總統川普日前要求大陸派遣軍艦前往荷莫茲海峽護航，導致原定本月底舉行的川習會面臨延後，也引發外界關注峰會推遲對中美而言可能造成的效應。《紐約時報》17日引述學者分析稱，戰事持續意味華盛頓面臨的壓力增加，北京在談判中或將擁有更多籌碼。

川普16日表示，因戰事因素，他已要求推遲訪問北京的行程。前一天（15日）他則警告，若大陸不派遣軍艦協助解除伊朗對荷莫茲海峽的「事實封鎖」，將考慮延後會晤。

報導分析，儘管川普稱與中國國家主席習近平「關係很好」，但中方對美方護航提議反應冷淡。大陸外交部發言人林劍僅表示，中方呼籲「各方立即停止軍事行動」，顯示雙邊氣氛不如川普所言。

報導稱，除官方態度外，有大陸部落客批評此舉荒謬，甚至諷刺應邀請伊朗軍艦護送美國船隻；大陸官媒《環球時報》則質疑，美方所稱「分擔責任」，是否意在讓各國分擔一場由華盛頓挑動、卻難以收場的戰爭風險？另有陸媒形容川普此舉「碰了一鼻子灰」。

紐時分析指，北京幾乎沒有動機讓大陸人員與船隻涉險，也不願破壞與區域重要夥伴伊朗的關係。伊朗已表示其行動僅針對與美國及盟友相關船隻，並允許運往大陸的石油船舶通行。

報導引述上海外國語大學學者丁隆表示，大陸不可能派遣軍艦參與護航，因這「無異於參戰」。報導稱，對習近平而言，此舉也等同接受美國主導。德國墨卡托中國研究中心分析師宋高祖（Claus Soong）指出，「在北京看來，這是美國的戰爭，而非中國的問題」，因為若響應川普派遣海軍的號召，會讓外界覺得「中國在聽命於他」。

報導續指，但大陸若完全不回應，也可能影響中美貿易休戰。北京正寄望透過峰會減輕外部壓力，包括爭取美方減少對台支持、放寬科技出口限制及延長關稅暫停安排；同時，荷莫茲海峽封鎖仍衝擊大陸能源供應。大陸約4成石油進口須經該水道。數據顯示，戰事爆發後，鮮有大陸船隻願冒險通行，截至17日，至少有9艘大陸貨輪滯留波斯灣。

華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻分析，北京可能透過斡旋或私下施壓促使伊朗開放航道，並同時敦促美國與以色列停火，以穩定局勢並改善對美關係。她指出，若大陸更積極推動局勢緩和，有助於在峰會前改善對美關係，並強化其「負責任大國」形象。

報導稱，峰會延後對中國可能也有利。若戰事持續，華盛頓面臨的壓力增加，可能意味著北京在談判中將擁有更多籌碼。宋高祖分析，中美雙方都期待這場峰會，「但川普可能更需要這次會面，以證明他有能力達成協議。」