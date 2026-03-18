電子入境卡標「中國台灣」…我下通牒「月底將反制」 南韓外交部回應

針對南韓電子入境卡將台灣列為CHINA（TAIWAN），台灣外交部今天要求韓方在31日前回應，對此南韓外交部回應中央社，台灣立場已充分認知並留意，會考慮各種面向同時就此問題協商。

針對台灣外交部今天對電子入境卡一事表達立場，南韓外交部召開外媒記者會回覆中央社記者提問時表示，「關於台灣方面發表立場一事，我們外交部相關部門已經充分認知並在留意中，針對本案，我們也會在綜合考慮各種面向的同時，與相關部會持續就此問題進行協商。」

外交部當局人士也強調，「我們南韓政府一貫持有的立場，是將持續增進與台灣方面的非官方實質合作。」

台灣外交部今天表示，對於南韓政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」不當稱呼台灣一事，外交部及駐南韓代表處已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴。

外交部及駐南韓代表處已要求韓方於31日前回覆台灣，倘屆時未獲正面回應，台灣將在「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則的堅定立場。