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跟進美國！阿根廷正式退出世界衛生組織 不滿新冠疫情作為
繼美國今年稍早退出世界衛生組織（WHO）後，阿根廷外交部長季里諾（Pablo Quirno）表示，阿根廷今天正式退出世衛。
法新社報導，阿根廷現任總統米雷伊（Javier Milei）是美國總統川普（Donald Trump）的緊密盟友。米雷伊政府1年前就宣布有意退出這個聯合國（UN）旗下衛生機構，並批評世衛因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作為。
阿根廷外交部指出，阿根廷現已在國際條約規定的時限內，完成退出世衛的程序。
季里諾在社交平台X寫道：「阿根廷將繼續透過雙邊協議及區域性論壇，推動國際衛生合作，同時充分維護自身主權及衛生政策上的決策能力。」
阿根廷去年曾稱「世衛的建議無效，因為它們並非基於科學，而是以政治利益為根據」。
美國今年1月完成退出世衛的程序，距離川普重返白宮並簽署退出世衛的行政命令已過1年。
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