美國演員西恩潘在選擇前往烏克蘭而缺席15日的奧斯卡頒獎典禮後，獲贈1座象徵性的小金人，這個扁平版獎座是以遭俄羅斯軍隊襲擊受損的列車車廂金屬切割而成。

法新社報導，西恩潘（Sean Penn）強力支持基輔（Kyiv）當局，他憑藉反烏托邦劇情片「一戰再戰」（One Battle After Another）中的出色表現入圍本屆奧斯卡最佳男配角，但他選擇於頒獎典禮當天親赴烏克蘭，錯過親自領獎的機會。

西恩潘向來強力聲援烏克蘭，自俄全面入侵以來已多次訪烏，還共同執導一部關於總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的紀錄片，稱澤倫斯基為「友人」。

國營的烏克蘭鐵路（Ukrzaliznytsia）今天表示，即使西恩潘人在基輔，仍希望確保這位好萊塢明星能拿到某種形式的獎座。

烏鐵在社群媒體X發文表示：「西恩潘來到烏克蘭，錯過了奧斯卡頒獎典禮，所以烏克蘭鐵路特別為他準備了一座專屬獎座。」

該公司並發布一段影片，內容為執行長親自將這座以銀色金屬片切割而成的奧斯卡造型雕像送給西恩潘，並強調：「這座奧斯卡是由俄軍攻擊中受損的火車車廂金屬所製」，象徵著「堅韌不拔」。

西恩潘先前曾以「神祕河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度登上奧斯卡影帝，並於2022年造訪烏克蘭時將其中一座真的奧斯卡獎贈予澤倫斯基。

澤倫斯基今年2月曾告訴法新社說，「一戰再戰」是他最近看過的電影之一。