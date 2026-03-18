紐時揭川普下一步！比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

中東戰事持續升高，至今仍未見停火跡象，紐約時報17日報導，美國總統川普下一步抉擇在於，是否展開地面行動奪取或摧毀伊朗核燃料。這項潛在行動恐成為美國現代史上風險最高也最大膽的軍事任務，其複雜與危險程度遠超2011年擊斃凱達組織首腦賓拉丹，以及今年初攻堅逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。

紐時指出，川普顯然正考慮對伊朗發動地面行動。他近兩天反覆重申對伊朗動武的初衷為此決定鋪路，不僅強調要阻止德黑蘭提煉濃縮鈾、發展核武；並無視專家評估，宣稱伊朗距離造出核彈「只差1個月」。

幾周前，川普還說，除非伊朗被打到潰不成軍，否則不考慮展開地面行動；近來面對記者追問卻轉趨強硬，更動怒拒答。美國國務卿魯比歐已證實，唯有出動特種部隊深入核設施，才能取出濃縮鈾。

這項行動風險之高，沒有人確知所有核燃料的存放位置。一旦儲存容器遭刺穿，外洩氣體將兼具毒性與放射性；若容器彼此過於接近，甚至可能加速核反應。

紐時提到，伊朗飛彈能力遭美以聯軍重創後，濃縮鈾已然是德黑蘭的最後防線之一，伊朗現在比以往任何時候更需要這批材料。

卡內基國際和平基金會副總裁柏科維奇（George Perkovich）指出，美國既然長年對核材料處置行動高度保密，也應假定伊朗也早有周密部署。他推測，核設施恐怕設有幾百、幾千個容器，讓特種部隊難以辨識、回收，「他們會設下很多麻煩，讓任何想取走它的人寸步難行」。

此外，美國恐須深入多處地點搜尋這批核材料。哈佛大學核專家邦恩（Matthew Bunn）指出，雖然大部分濃縮鈾位於伊斯法罕，但不太可能全部集中於此；部分可能藏在名為「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下隧道，也可能分散於已遭摧毀的福爾多與納坦茲濃縮設施。

伊朗外長阿拉奇2月曾提議，在國際原子能總署監督下，將核材料降混至核電廠使用等級，但前提是材料須留在伊朗境內；美方則堅持伊朗不得保有任何核燃料庫存，並提議由美國長期免費供應低濃縮鈾，最終遭伊方拒絕。

雖然這波戰事打斷談判，但未來若進入停火協商，美國能否接觸、移走或降混這批核材料，仍可能成為談判重點，只是目前看不出任何退場方案正在積極推進。