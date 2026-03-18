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29小時黑暗結束 古巴復電但能源危機未解

中央社／ 哈瓦那17日綜合外電報導

古巴能源官員表示，今天已重新接通電網，並啟動其最大燃油發電廠，結束了在美國切斷古巴燃料供應之際，持續超過29小時的全國性大停電。

在全國1000萬人口一夜之間陷入黑暗之後，這個加勒比海島國的全國電網於下午6時11分（格林威治時間2211）全面恢復運作。然而，官員表示，由於發電量不足，電力短缺可能仍會持續。

除了切斷對古巴的石油銷售，美國總統川普也升高對這個共產黨統治島國的言辭，昨天表示他可以對古巴為所欲為。

美國國務院官員將電網崩潰歸咎於古巴政府，稱停電是「這個失敗政權無能的徵兆」。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）反擊華盛頓，批評其「幾乎每天對古巴發出公開威脅」。

狄亞士-卡奈今晚在全國恢復供電後不久於社群媒體上寫道：「他們意圖並宣布計畫接管這個國家、其資源和財產，甚至企圖扼殺這經濟以迫使我們投降。」

古巴尚未說明昨天全國電網故障的原因。這是自美國切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，並威脅要對向古巴運送燃料的國家加徵關稅以來，首次發生的電網崩潰。

今天中午，電網工作人員成功啟動安東尼奧吉特拉斯（Antonio Guiteras）發電廠。這座已有數十年歷史的龐大設施是該國電網的支柱。

由於燃料嚴重短缺與發電廠老舊，發電量仍遠低於需求，對已因數月停電而筋疲力盡的古巴民眾而言，幾乎沒有起到緩解作用。

即使在最近一次電網崩潰之前，包括首都哈瓦那居民在內的多數古巴人，每天都要面臨16小時以上的停電。

華盛頓 能源危機 社群媒體 古巴

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