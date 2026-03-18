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強化邊境安全 泰國4月起建泰柬圍欄長1.3公里

中央社／ 曼谷18日專電

泰國軍方公布泰柬邊境圍欄計畫，預計4月起在泰國東部邊境的尖竹汶省建造長達1.31公里的圍欄，以加強邊境安全與穩定。軍方表示，這項工程並非出自於領土爭端，且已獲得柬埔寨批准。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，為加強邊境安全，泰國將於4月開始在與柬埔寨的部分邊境區域建造圍欄。此前，泰柬長期以來因領土爭議關係緊張，去年更發生多起致命衝突。

泰國軍方發言人表示，首段圍欄將覆蓋泰國東部尖竹汶省（Chanthaburi）邊境共約1.3公里長區域，這僅是泰柬兩國近800公里邊境線的一小部分。泰軍強調，建設圍欄並非出於領土爭端，且已獲得柬埔寨的批准。

泰柬邊界衝突的爭端出自於雙方對殖民時期劃分的800公里長邊界存在爭議，兩國對部分土地及幾座有數百年歷史的寺廟遺跡皆聲稱擁有主權。

報導指出，泰柬去年爆發邊境衝突後，圍欄工程細節被揭露。去年10月，泰國軍方向泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的胞妹朱拉蓬公主（Princess Chulabhorn）提交建設計畫，朱拉蓬公主表示願意透過基金會提供資金支持

軍方聲明指出，圍欄是要讓生活在邊境的人們感到安心。

泰叻報（Thairath）報導，國家排雷行動中心已完成該區域的地雷勘測與清除工作，以確保安全，並為相關建設做好準備。這項圍欄建設工程預計4月初展開，工期為45天。

泰國 柬埔寨

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