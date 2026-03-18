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高市早苗訪美前先劃紅線 出動自衛隊面臨高法律門檻

中央社／ 記者戴雅真東京18日專電
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日美領袖會談在即，美國總統川普點名日本派遣艦艇前往荷莫茲海峽。日本首相高市早苗今天強調，將依據日本法律回應對方，「能做的就做，不能做的就是不能做」，將明確傳達立場。日本政府內部普遍認為，在戰鬥持續的情況下，派遣自衛隊難度極高。

高市早苗將展開上任後首趟訪美行，預計在美東時間19日與川普展開會談。川普先前點名日本等國，要求派遣艦艇前往荷莫茲海峽，高市早苗將如何應對備受關注。

每日新聞報導，高市早苗今天在參議院預算委員會上，回應立憲民主黨參議員杉尾秀哉質詢時表示，「會依照日本法律，能做的就做，不能做的就是不能做，我會明確向他（川普）傳達。我相信他對日本的法律應該十分了解。」

她也表示，已故日本首相安倍晉三過去曾對川普說明，基於日本憲法，派遣自衛隊存在種種限制，並說「如果他忘記了，我會再次清楚向他說明」，顯示在與川普會談時會重提此議題。

朝日新聞報導，面對川普要求包括日本在內的多國派遣艦艇，高市早苗希望在日美首腦會談前確立政府基本方針。不過，由於向正在發生戰鬥的地區派遣自衛隊，在日本法律上門檻極高，日本政府一方面與美國等相關國家保持緊密合作，同時也在慎重檢討，包括戰鬥結束後派遣的各種可能性。

高市早苗16日在參議院預算委員會上表示，「日本自身在法律框架內能夠做什麼，我也下達各種指示並持續檢討中。」她列舉了包括掃雷、船舶護衛、支援他國軍隊，以及擴大現行情報收集範圍等行動，並指出「根據相關法源規定，對於目前（荷莫茲海峽）正在發生的情況，日本能做與不能做的事情，正在進行整理中。」

在外交與防衛層面，日本政府已加強與美方協調。日本外相茂木敏充16日晚間與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）通話。根據外務省，茂木強調確保荷莫茲海峽航行安全對能源供應至關重要，並聽取美方立場。

15日，國防大臣小泉進次郎也與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）通話。高市則是在官邸聽取相關部會長達2小時報告，持續掌握美方動向。

報導指出，日本政府內部普遍認為，根據目前伊朗情勢判斷，依現行制度派遣自衛隊難度極高。目前判斷，相關情勢尚未構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，也未達到支援美軍的「重要影響事態」，因此難以派遣自衛隊。

另一方面，關於「自衛隊法」進行海上警備行動的可能性，高市16日在國會答詢時表示「法律上存在困難」；小泉則認為，「制度上，有可能保護與日本相關船舶。」

海上警備行動屬於警察權行使，原則上不涉及對他國使用武力，但小泉補充說，「在自我防衛情況下，並不完全排除使用武器。」

盧比歐 集體自衛權 美國

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