美國封鎖壓力劇增 古巴總統誓言抵抗

古巴領導人今天表示，如果美國試圖接管這個貧窮的島國，將面臨「堅不可摧的抵抗」。

古巴政府面臨日益沉重的壓力。華盛頓正實施石油封鎖，並公開表示希望結束美國與這個一黨制共產國家長達近70年的對峙。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，古巴本週宣布允許流亡者投資並擁有企業，但這仍不足以實現川普政府要求的自由市場改革。

盧比歐在白宮告訴記者：「他們昨天的公告不夠大刀闊斧，無法解決問題。所以他們必須做出一些重大決斷。」

盧比歐是古巴裔美國人，也是該國執政黨的激烈批評者。

美國總統川普昨天表示，他將「接管」古巴，還說，「我們很快就會對古巴採取行動」。

但古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）面對華盛頓威脅時態度強硬，他在X上發表聲明說，「面對最壞的情況，古巴有一個保證：任何外來侵略者都將遇到堅不可摧的抵抗」。

一名使節今天告訴法新社，古巴願意與華盛頓進行廣泛對話並允許更多投資，但不會討論改變其政治體制。

古巴駐華盛頓副使節迪耶格斯（Tanieris Dieguez）表示，兩國「有很多議題可以談」，但雙方都不應要求對方更換政府。

她說：「任何涉及我們政治體制、政治模式或憲法模式的事項，過去不是、未來也永遠不會成為談判內容。」

「古巴對任何對話的唯一要求，就是尊重我們的主權和自決權。」

「紐約時報」援引未具名的美國官員報導稱，川普政府已要求古巴解除狄亞士-卡奈的職務，他被視為對改革持抵抗態度。