美日領袖會談在即 傳日本有意買阿拉斯加原油

日本首相高市早苗將展開上任後首趟訪美行，預計在美東時間19日與美國總統川普召開會談。日媒報導，會談將聚焦伊朗局勢等多項議題，而日方預計傳達採購阿拉斯加原油的計畫。

日本放送協會（NHK）報導，這將是川普去年10月訪問日本之後，兩人再度會面。

報導指出，高市此行預計再度確認日美同盟的重要性，同時計劃於對美投資在內的經濟合作，以及重要礦物供應鏈等大範圍領域強化雙方合作。

另外，伊朗局勢也會成為這場會談的另一個重點。

高市迄今在國會的立場是，不打算在美日領袖會談討論美國攻擊行動的法律評估；關於川普要求多國派遣軍艦到荷莫茲海峽護送油輪通過，她則說明，正在評估法律範圍內能做的事情。

高市昨天表示，「將展開厲害與首重國家利益的外交。」她昨晚也在國家安全保障會議（NSC）與外務大臣茂木敏充、防衛大臣小泉進次郎等高級官員討論中東情勢的應對措施。

另外，茂木與昨晚與伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）通話，並強烈要求伊朗「立即停止威脅荷莫茲海峽航行安全」。

伊朗局勢緊張的同時，石油運輸要道荷莫茲海峽實際上被封鎖，也使外界擔憂原油穩定供應。對於仰賴從中東進口石油的日本而言，使採購來源多元化已成當務之急。

據相關人士透露，日本政府計劃在日美首腦會談中，表達將協助推動阿拉斯加州原油增產，並有意採購該地的原油。

「讀賣新聞」今天引述日本政府消息人士披露，日本與美國政府已經在最終協調，透過日方的投資增加美國原油的產能，而增產的部分將在日本共同儲備。兩國預計配合高市與川普會面，正式發布相關消息。

而這部分將會被定位成日美關稅協議之中，日本承諾投資美國5500億美元的一部分。