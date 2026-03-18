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菸草巨擘捐立陶宛無人機 助打擊白俄香菸走私

中央社／ 維爾紐斯18日專電

立陶宛加強遏止白俄羅斯香菸走私之際，菸草巨擘公司菲利普莫里斯國際近日向立陶宛政府捐贈7套無人機系統，協助偵測白俄以氣球運輸的走私活動。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）17日報導，這批由菲利普莫里斯國際（Philip Morris International）菸草公司捐贈的無人機，將由立陶宛步槍兵聯盟操作，主要用於追蹤非法貨物流向，特別是來自白俄羅斯的空中走私。

白俄走私犯多次利用氣象氣球走私香菸，侵入立陶宛空域迫使機場關閉，對立陶宛民航秩序與國家安全構成嚴重威脅。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）表示，氣球僅是走私手法之一，走私者也透過汽車與大型運輸工具運送貨物，且數量更為龐大。她指出，當局雖已查獲部分走私案件並逮捕嫌犯，但這仍將是一項持續性的工作。

據報導，該批無人機為中國道通智能（AutelRobotics）公司生產的Autel Alpha機型，具備高解析度攝影與熱成像功能，可在超過5公里高空運行，並用於判斷氣球飛行方向。

立陶宛步槍兵聯盟成員盧卡斯（Mindaugas Lukas）表示，無人機主要用途為監控降落地點及追蹤接應人員，擴大觀測範圍，而非用於攔截氣球。

LRT報導指出，依立陶宛法律，基於資安與間諜風險，政府機構通常不得使用中國製無人機。不過，在特定情況下，中國製無人機可例外用於情報蒐集、搜索及打擊空中走私行動。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高解析度 國家安全 無人機 立陶宛

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