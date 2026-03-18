川普稱不需盟國軍事協助 日相：將傳達日本立場

美國總統川普要求盟國協助重新開放荷莫茲海峽以恢復石油運輸，但多半遭到拒絕，並於今天再度抱怨此事。即將訪美的日相高市早苗今天表示，將充分傳達日本的立場。

川普近日不斷抱怨世界大國拒絕派遣軍艦護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

他17日在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「美國已接獲我們大多數北大西洋公約組織（NATO）盟國的通知，他們不願意參與我們對中東『伊朗恐怖政權』的軍事行動。」

他還說：「因為我們取得如此大的『軍事成就』，我們不再『需要』或渴望北約國家的協助，我們從未需要過！日本、澳洲或南韓也一樣。」川普強調：「我們不需要任何人的幫助！」

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今晚即將啟程飛往美國首都華盛頓，展開上任後首次的訪美行程，預計19日與川普召開美日領袖會談。

高市今天在參議院預算委員會上接受自民黨參議員松川瑠衣質詢，被問及根據川普17日的發文立場，高市要如何面對即將到來的日美領袖會談。

高市就此回答，「目前正值局勢與美方訊息持續變動的時刻」，在這個基礎上，她強調會讓國家利益最大化，以及確認強化日美同盟。

日本TBS電視台報導，面對即將到來的領袖會議，高市今天也針對是否派遣自衛隊到荷莫茲海峽時表示，「將根據法律，傳達（日本）無法做到的事情」。

她也強調，目前並未決定派出自衛隊，會在川普的會談期間，「充分表達日本的立場」。