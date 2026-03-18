快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題內幕 竟是「張學友取名」

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱不需盟國軍事協助 日相：將傳達日本立場

中央社／ 東京18日綜合外電報導

美國總統川普要求盟國協助重新開放荷莫茲海峽以恢復石油運輸，但多半遭到拒絕，並於今天再度抱怨此事。即將訪美的日相高市早苗今天表示，將充分傳達日本的立場。

川普近日不斷抱怨世界大國拒絕派遣軍艦護送油輪通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

他17日在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文說：「美國已接獲我們大多數北大西洋公約組織（NATO）盟國的通知，他們不願意參與我們對中東『伊朗恐怖政權』的軍事行動。」

他還說：「因為我們取得如此大的『軍事成就』，我們不再『需要』或渴望北約國家的協助，我們從未需要過！日本、澳洲或南韓也一樣。」川普強調：「我們不需要任何人的幫助！」

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今晚即將啟程飛往美國首都華盛頓，展開上任後首次的訪美行程，預計19日與川普召開美日領袖會談。

高市今天在參議院預算委員會上接受自民黨參議員松川瑠衣質詢，被問及根據川普17日的發文立場，高市要如何面對即將到來的日美領袖會談。

高市就此回答，「目前正值局勢與美方訊息持續變動的時刻」，在這個基礎上，她強調會讓國家利益最大化，以及確認強化日美同盟。

日本TBS電視台報導，面對即將到來的領袖會議，高市今天也針對是否派遣自衛隊到荷莫茲海峽時表示，「將根據法律，傳達（日本）無法做到的事情」。

她也強調，目前並未決定派出自衛隊，會在川普的會談期間，「充分表達日本的立場」。

自民黨 軍事行動 華盛頓 日本 川普 高市

延伸閱讀

川普批盟國拒參與伊朗戰事愚蠢 稱美不再需要協助

「熱情很重要」川普呼籲各國護航荷莫茲碰釘子

這非我們的戰爭 英歐群起對川普要求派艦說不

川普喊護航荷莫茲碰釘子 日回應目前無計畫 韓說未決定

相關新聞

如期訪中如「進紫禁城乞討」？FT：川普自陷困局 中國沒理由干預

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）17日發表文章指出，2026年的世界局勢再怎麼變化，也很難預料到這一幕：美國總統川普呼籲中國派遣船隻前往中東。這項華府向北京求援的舉動，堪稱一個「黑天鵝」時刻。

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

明知軍力不敵以色列為何哈瑪斯仍突襲？ 曝善後2走向獨缺兩國方案

以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成停戰4天協議，哈瑪斯釋放50名人質交換以色列釋放150名巴勒斯坦受刑人。以色列入侵加薩有2大目標，既要剿滅哈瑪斯，又要救出人質，兩者存在矛盾。而明知實力遠遜於以色列國防軍，哈瑪斯為何還要突襲？衝突落幕後，巴勒斯坦建國的願景有改善嗎？

以軍瘋狂空襲 加薩頻傳家族滅門…最慘89人喪生

以色列為報復巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯上月七日的突襲行動，轟炸加薩難民營等人口稠密目標，不時發生同住一處的一家數代遭炸彈一起炸死的滅門慘案。加薩衛生部說，最慘的一個家族有89人喪生，其中18人是10歲以下孩童。

贖罪日戰爭50周年突襲以色列 哈瑪斯向阿拉伯世界傳遞1訊息

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日突襲以色列，由陸海空三方面進攻。除了發射5000枚火箭，另派出人數不詳的槍手滲透進入以國境內。以國總理內唐亞胡也立即宣戰，矢言反擊，要夷平加薩。只要以色列繼續以當前模式統治巴勒斯坦人民，暴力就會持續存在，且局勢升高不可避免，除非雙方達成彼此同意的解決方案。至於哈瑪斯為何挑這個時機突襲以色列，Vox網站指出，可能有以下幾項原因。

川普不認識的伊朗「戰時領袖」 是強硬派也是談判高手

由伊朗資深教士組成的專家會議3月9日宣布，已選出已故伊朗最高領袖哈米尼的次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖。不過，美國媒體報導，自2月28日美國和以色列對伊朗發動空襲、炸死哈米尼以來，伊朗實際掌權的是穆吉塔巴的長期盟友、最高國家安全委員會秘書長拉里賈尼（Ali Larijani）。在西方外交官眼中，拉里賈尼是務實派，雖然以強硬手段維持伊朗政體和伊斯蘭革命衛隊的利益，但也願意與西方協商。拉里賈尼是何許人？美國總統川普說他不認識這號人物，但他可能成為美國的談判對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。