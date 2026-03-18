邊境空襲爭議升溫 哥倫比亞、厄瓜多領袖互批

哥倫比亞與厄瓜多領導人今天爆發爭執，起因是厄瓜多在兩國邊境附近轟炸疑似犯罪據點時，炸彈可能落入哥倫比亞境內。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）與厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）長達數月的緊張關係今天升溫。裴卓指稱，一架飛機在邊境附近投下了爆裂物。

裴卓在社群平台X發布一張未爆「炸彈」的照片，稱該物落在哥倫比亞與厄瓜多邊境地區。他呼籲進行徹底調查，並表示：「它落在離一戶貧困家庭住宅僅100公尺的地方。」

裴卓今天在演說中表示：「這是一枚只能從飛機上——我不想說是發射，但可能是在未引爆情況下投放——的炸彈。」他補充說，這「並非來自小型飛機，更不可能是無人機」。

接受法新社採訪的當地農民證實了裴卓的說法。

農民因巴夸安（Julian Imbacuan）透過電話告訴法新社：「我們都非常害怕——真的很恐懼——擔心那些裝置會突然爆炸，奪走我們的生命。」

哥倫比亞國防部長桑傑士（Pedro Sanchez）呼籲居民遠離該地區，並於今天稍晚宣布已部署部隊前往當地。

諾波亞今天也在X上回應稱，厄瓜多「目前正在轟炸那些曾被犯罪集團用作藏身處的地點」，並指這些集團「大部分是哥倫比亞人，由於貴國政府對邊境的疏忽，才讓他們滲透到我國」。

諾波亞表示：「裴卓總統，你的說法是錯誤的。我們是在自己的領土內行動，而不是你們的。」

●「27具焦黑遺體」

然而，裴卓堅稱，「有27具焦黑的遺體，諾波亞的說法並不可信」，但他並未明確說明這是否指最近的傷亡。

法新社聯繫軍方，但未能釐清裴卓此一說法。

哥倫比亞與厄瓜多共享一條586公里的邊界，當地有哥倫比亞游擊隊與兩國的犯罪組織活動。他們從事毒品、武器與人口販運，以及非法採礦。