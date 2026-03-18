如期訪中如「進紫禁城乞討」？FT：川普自陷困局 中國沒理由干預

金融時報美國新聞主編兼專欄作家盧斯（Edward Luce）17日發表文章指出，2026年的世界局勢再怎麼變化，也很難預料到這一幕：美國總統川普呼籲中國派遣船隻前往中東。這項華府向北京求援的舉動，堪稱一個「黑天鵝」時刻。

文章指出，中國顯然無意派遣掃雷艦前往荷莫茲海峽。在大國競爭的時代，霸權國竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身。再讀一遍，然後想想：中國的動機何在？當對手正在犯錯，為何要打斷他？

問題在於，中國國家主席習近平是否希望看到川普被逼入角落。中國從中取得外交優勢是一回事；但要不要進一步測試川普是否真的那般瘋狂，則是另一回事。對川普而言，波斯灣局勢愈糟，他愈可能冒更大的險。

布希2003年入侵伊拉克，最終讓中國在地緣政治上撿到一大紅利。若美軍地面部隊進入伊朗，影響只會更大。不過，川普向中國拋出這項提議並非毫無道理。中國約有一半的石油進口仰賴荷莫茲海峽，而美國幾乎沒有。從長期來看，習近平在中東穩定上的利害關係，反而高於美國。

這也是美國前總統拜登2023年讚許中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解的原因之一。當時外界期待，中國「搭便車」依賴美國海上安全的時代已經結束。這樣的判斷當時看來合理。但面對如今的中東，北京仍樂於當個旁觀者。

然而，中國同樣害怕不穩定。川普自2024年再度當選以來，一直敦促習近平舉行峰會，但中美兩國於2025年4月爆發經濟戰，直到同年10月達成休戰，才為習近平邀請川普訪中鋪路。從習近平的角度來看，這場峰會的目標在於穩定美中關係。

在美國2月28日攻擊伊朗之前，川普的盤算仍不明朗；如今他只剩下一個目標：如何從一場可能吞噬總統任期的衝突中抽身，並爭取一切可能的支援，包括中國。在對伊朗戰事仍在進行之際，川普顯然不願被拍到與習近平同台。任何一位美國總統前往紫禁城托缽行乞的畫面都過於刺眼，更不用說川普。

川普接受金融時報訪問時表示，在與習近平會面之前，中國必須在波斯灣提供協助。然而，既然川普明知中國幾乎不可能向全球最致命的戰略咽喉派遣人員，那麼他延後峰會的理由，恐怕難以全然採信。

這使世界陷入一種懸而未決的狀態。川普更有可能從包括英國在內的北約盟友爭取支援，但即便如此，他也已讓盟友難以點頭。不同之處在於，川普仍可透過操控俄烏戰爭相關的制裁與軍援，對歐洲施加實質壓力。相比之下，中國仍是川普尚未破解的難題。北京在稀土供應上具有壓倒性優勢，使美國處於劣勢。中國消費者與美國民眾都不喜歡油價上漲。在川普宣布延期之前，中方仍表示希望峰會如期舉行。

然而，川普如今已陷入自己設下的困局。眾所皆知，「兩周」時間對他而言很長。這也意味著，他正開始調整心態，準備打一場持久戰。