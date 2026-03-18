薩爾瓦多通過修憲 允許謀殺性侵恐怖主義終身監禁

薩爾瓦多國會今天通過由作風強硬的總統布格磊（Nayib Bukele）所提出的憲法改革，允許對「謀殺犯、性侵犯和恐怖分子」判處無期徒刑。

綜合法新社與路透社報導，由布格磊的執政黨主導的薩爾瓦多國會，以近乎全票通過的方式，提高了特定罪行的最高刑期。雖然薩爾瓦多法院過去曾判處超過100年的刑期，但法律規定實際服刑時間上限為60年。

將本案提交表決的司法部長比利亞托羅（GustavoVillatoro）說：「我們對恐怖分子的全面戰爭不會停止。」

他表示：「這就是為什麼我們要求對這類罪犯處以無期徒刑。」他隨後補充說，這也包括「謀殺犯和性侵犯」。

作為美國總統川普的親密盟友，布格磊自稱「全世界最酷的獨裁者」，並在2022年宣布的緊急狀態下進行統治。這段期間，當局在沒有逮捕令的情況下，以幫派罪名指控並逮捕了9萬1000人，使犯罪率大幅下降。

儘管這次鎮壓行動已將兇殺案發生率降至歷史新低，但也引發侵犯人權的批評。

非政府組織Cristosal上週發布報告指出，布格磊政府關押了數十名政治犯。

對於他的安全政策遭受外界批評，布格磊本人則不予理會。

布格磊今天在社群平台X上發文寫道：「我們將看看誰支持這項改革，誰又敢捍衛那種主張憲法應繼續禁止將殺人犯與性侵犯關在牢裡的想法。」