澳洲未建飛彈防禦系統 前情報官：須正視中國威脅

前澳洲國防部情報分析官員亞柏拉莫維茲向中央社指出，隨著中國日益增強飛彈實力，澳洲又完全沒有在境內關鍵軍事設施，部署任何飛彈防禦系統，因此必須正視中國對澳洲所構成前所未有的飛彈威脅。

亞柏拉莫維茲（Victor Abramowicz）曾擔任澳洲國防部情報分析官，目前為奧斯托亞安全顧問公司（Ostoya Consulting）總經理，同時是拉特普大學（LaTrobe University）研究員；他接受中央社電話訪問時表示，必須正視中國向澳洲發射飛彈攻擊的可能性，因為中國不單只有現實條件，而且也有潛在動機對澳洲採取這樣的行動。

亞柏拉莫維茲提醒，隨著中國在東風27（DF-27）飛彈上掛上傳統非核子彈頭，對於完全沒有部署任何飛彈防禦系統的澳洲而言，根本沒有能力攔截。

亞柏拉莫維茲又提醒，澳洲境內的「松口」（PineGap）衛星站，是美國和澳洲共用蒐集中國情報的設施；「松口」遭受中國飛彈攻擊，澳洲根本束手無策。

亞柏拉莫維茲強調，不宜低估中國在極音速飛彈等先進飛彈上，掛上傳統非核子彈頭的做法。他提醒，中國這樣做，才是澳洲必須警惕的最大風險；雖然核子武器在戰略上具有嚇阻力，但傳統彈頭才是戰爭衝突中可以靈活運用的武器。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網站於10日刊登亞柏拉莫維茲的評論文章，標題為「北京對澳洲構成新的飛彈威脅」（Beijing’s new missile threat toAustralia）；文中指出，目前澳洲並無任何機制，足以嚇阻裝有傳統非核子彈頭的中國飛彈攻擊。

文中解釋，裝有傳統非核子彈頭的中國飛彈，之所以對澳洲構成風險，在於一旦中國展開攻擊，美國或全世界都不會比照對付核子武器一般地即時對中國發射核彈還擊；換言之，二次打擊的核報復嚇阻力，是完全不適用於裝有傳統非核子彈頭的中國飛彈。

文中提醒，按照澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的核動力潛艦計劃，澳洲所訂購的潛艦在2033年交付服役之前，在距離目標前數年內，就會先有5艘英國和美國的核動力潛艇在西部艦隊港區（FleetBase West）服役；因此該基地可能遭中國飛彈攻擊的風險，更是不容忽視。

文中警告，一旦有核動力潛艇於停泊西部艦隊港區期間遭飛彈攻擊，其殘骸可能會向超過200萬人口的伯斯市（Perth）附近海域洩漏放射性物質。

文中呼籲，澳洲必須針對「松口」等關鍵設施損毀的假設情況，進行模擬通訊情報中斷的作戰訓練和演習；澳洲也必須打造替代情報系統等後備關鍵設施；還有，澳洲應該部署飛彈防禦系統；另外，澳洲有需要重新規劃核動力潛艦的停泊地點，以便遠離人口稠密的大城市。

亞柏拉莫維茲向中央社表示，他在文中提到的建議，全部都是涉及龐大經費的項目；面對全新的中國飛彈威脅，澳洲難以完全消除風險，必須針對風險調整戰備和部署。