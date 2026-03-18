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川習會擬改期 川普：可能推遲5到6周

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普與中國國家習近平去年在南韓舉行川習會。（美聯社）
美國總統川普與中國國家習近平去年在南韓舉行川習會。（美聯社）

美國總統川普17日表示，川習會將改期，目前看起來會推遲5周到6周，稱川普政府正與中國協調，指中方沒有問題。

川普原預定3月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國請求延期約一個月的時間。

川普17日進一步說明時間點，他原本說大約5周，後來又改口說可能推遲5周到6周。

川普16日接受媒體提問時指出，美中之間正在討論川習會是否成行；川普說，他樂於出訪中國，但由於戰爭的關係，川普政府已向中方請求延遲約一個月的時間；川普表示，他非常期待訪問中國，與中國國家主席習近平見面，指雙方關係非常好。

川普說，這沒有什麼花招，指事情非常簡單，美國正在打仗，川普認為說，他留在國內非常重要。

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