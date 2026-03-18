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政府研判 川習一定會談台灣、軍售

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導

陸委會副主委沈有忠昨表示，不管川習會什麼時候舉辦，台灣內部應團結強化國防、深化與民主友盟國家合作，表達台灣作為願意共同承擔維持印太地區穩定的角色。他還說，政府研判川習會一定會談到台灣問題、美對台軍售問題，強調台灣要做好自己該做的事來應對外部變化。

沈有忠昨出席一場座談會時受訪說，去年台灣問題沒有出現在ＡＰＥＣ川習會，政府判斷今年台灣問題、對台軍售應是會被提出來討論。他強調，我方沒有辦法特別影響或改變美國跟中國在接觸談判過程中的內容，但要有的態度是一致對外清楚地展現支持國防提升、靠自己捍衛國家主權的決心。

美國 川習會 陸委會 台灣問題

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