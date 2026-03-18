川習峰會延期 美中按下暫停鍵

美國總統川普為了中東戰爭，要求延後一個月和中國國家主席習近平會面。分析人士認為，這將為去年十月上一次川習會以來維持穩定的雙邊關係投下陰影，但不太可能導致嚴重倒退。

路透報導，川普此舉凸顯伊朗衝突打亂其外交政策議程，使得美中除了貿易、台灣等問題，現在又多了戰爭議題。

延後川習會讓美中重整雙邊關係的進程按下暫停鍵。上海復旦大學國際關係專家趙明昊表示：「局勢並未陷入危殆，北京仍希望安排高峰會，但是美伊衝突以及最高法院關稅政策判決，讓相關工作更複雜。川普對伊朗發動戰爭，也讓今年美中互動更加困難。」

但他表示，峰會延期，代表有更多時間展開貿易方面的行動。

紐約時報和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十七日分析，目前對北京來說，川普延後訪陸的最重要訊息，大概是川普承認伊朗戰爭短期內不會結束。若戰爭持續，華府面臨的壓力增加，可能意味大陸將有更大談判籌碼，川習會延後可能符合陸方利益。

大陸官員對川普呼籲大陸等國派艦到荷莫茲海峽護航反應冷淡。上海外國語大學中東研究所學者丁隆說，大陸絕不會派艦參與該海峽護航，因為此舉等於參戰並加入對抗伊朗的一方，而且對習近平而言，派艦護航意味向美國屈服。

但完全不理川普，可能危及美中貿易休兵。北京一直指望這次川習會能減輕陸方壓力，來幫助大陸重振放緩中的經濟，也希望華府減少對台灣的支持、放寬對技術出口的限制並延長關稅休兵。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，荷莫茲海峽重啟對各方都有利，北京可能為此嘗試調停或暗中施壓伊朗，這將有助北京在峰會前與美方營造善意，並擦亮其作為負責任大國的形象，也能幫助大陸在波斯灣的夥伴。但大陸不能只施壓伊朗，可能還將私下敦促美國和以色列宣布停火。