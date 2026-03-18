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川習會延後 美媒：對美中都是解脫

經濟日報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普要求「川習會」延後約一個月。美媒引述分析家指出，延期對美中可能都是解脫，因為雙方似乎還未能在會議召開前敲定任何實質成果；川普可能比中國大陸更需要這次會晤，以便證明他有能力達成協議。

紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）17日分析，目前對北京來說，川普延後訪陸的最重要訊息，大概是川普承認伊朗戰爭短期內不會結束。若戰爭持續，華府面臨壓力增加，可能意味大陸將有更大談判籌碼，川習會延後可能符合陸方利益。

有分析家認為，延後會議或許符合美、中心意，因為他們似乎還沒在會前談妥實質成果。德國智庫墨卡托中國研究中心分析師宋高祖（Claus Soong）則說，兩國都對峰會抱有期望，但川普可能更需要這次川習會，來展現他有能力達成協議。

時值中東戰爭攪動美中關係，大陸官員對川普呼籲大陸等國派艦到荷莫茲海峽護航的提議反應冷淡。紐時說，這是美中關係可能不像川普所說的那麼友好的跡象。

響應川普號召對北京幾乎沒好處，這不但要冒著陸方人員和船隻受損傷的風險，還恐破壞與中東最親密盟友伊朗的關係。

伊朗戰爭 川習會 華府

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