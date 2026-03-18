川普：川習會延後一個月 美財長表示延期無關荷莫茲護航

美國總統川普16日表示，由於伊朗戰事仍在持續，他已要求原定4月初與中國大陸國家主席習近平會面時間，延後「一個月左右」。財長貝森特表示，若「川習會」延後，原因不是美中貿易爭端與荷莫茲海峽護航問題。

大陸外交部發言人林劍昨（17）日表示，中美雙方就川普訪陸時間等問題「保持著溝通」，至於重新安排的時間表、溝通哪些問題，林劍僅說「沒有可以提供的訊息」。他也強調，川普訪問與荷莫茲海峽通航問題無關。

市場預期，這次延後不致影響川習會原本要討論的議題，且傳出中方也願意延後這場峰會。

針對中美巴黎經貿磋商，美國貿易代表葛里爾說，川普政府正推動建立「美中貿易委員會」，希望以更制度化方式監督並調整兩國貿易，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方團隊進行了坦誠、深入、建設性磋商，討論建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制設想，下一步雙方將繼續保持磋商進程。

新華社報導，李成鋼表示，中美討論議題包括新形勢下雙邊關稅水準、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。美方提到最新關稅措施的調整及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。

川普原定3月31日至4月2日造訪北京，但他16日在白宮橢圓形辦公室說：「我們正和中方溝通，我很樂意過去，但因為戰爭的關係，我希望能留在這裡，我覺得自己有必要留在這裡」，「所以我們已要求延後一個月左右」，「我很期待和他們見面，我們的關係非常好。」

彭博引述中方知情人士指出，中方也願意延後這場峰會，因為籌備期太短，伊朗戰爭不確定性也可能讓兩位領袖會面過程中出現尷尬時刻，雙方官員也因此得到更多時間可研擬細節。

川普說，「沒什麼花招」考量，「很簡單，我們正在打仗，我覺得我留在這裡很重要。」川普日前受訪曾揚言，中方應協助美國打破伊朗實質封鎖荷莫茲海峽的局面，若北京不協助，他可能延後這次會面。

貝森特表示，美中關係相當穩定，川普可能延後造訪北京，原因並非貿易或航運議題，「無關中國要對荷莫茲海峽許下承諾」，「也無關（中國）未達成（川普）總統的要求」，而是因為川普必須留在華府擔任美軍總司令。