聽新聞
0:00 / 0:00

急需外資救經濟 古巴歡迎古裔美國人投資 美媒：向川普示好

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

川普政府石油封鎖的壓力下，古巴副總理佩雷斯–奧利瓦十六日說，古巴政府希望向古巴裔美國人開放經濟，並允許古裔美國企業家到古巴開設企業和購買房地產，以免古巴陷入經濟災難。華爾街日報十六日報導，這是古巴對美國的外交示好。

佩雷斯–奧利瓦接受ＮＢＣ訪問時說，古巴願意與「居住在美國的古巴人及其後裔」建立順暢商業往來，也願與美國企業建立合作關係。古巴希望振興房地產、旅遊業和基礎設施等各個經濟領域。

此話與幾十年來古巴共黨政府對古裔美國人的敵視截然不同。該群體不但經濟富裕，影響力又大，歷來與美國共和黨結盟，也一向帶頭提倡加強對哈瓦那的制裁。

華府已對古巴實施經濟禁運數十年，川普一月更以古巴對美國構成「異常威脅」為由，對這個貧困島國實施石油封鎖，切斷燃料供應，古巴處境雪上加霜。

根據古巴現行法律，古裔美國人必須重新取得古巴居留權，才能在古巴投資；若消除相關障礙，海外的古裔美國人將成為受到古巴政府認可的外國投資者群體。

古巴政府向來拒絕古裔美國人在古巴投資，原因是擔心這會使其失去政治控制權。同時，哈瓦那也限制古巴的私部門發展，因為害怕造就出一群日後將挑戰政權的企業家。但如今古巴經濟崩潰，財政捉襟見肘的政府迫切需要投資和美元等強勢貨幣流入。

若希望古裔美國人的資本大規模流向古巴，美國也必須出手，解除禁止美國人與古巴從事大部分商業往來的制裁，但川普政府官員還未表示願意這麼做。律師事務所「阿克曼」的古巴問題專家阿霍說，古巴的任何做法都無法改變美方的規則和限制，「兩人才能跳探戈」。

美國「美利堅大學」古巴分析家李歐格蘭德說，鑑於古巴惡劣的經濟和商業環境，多數情況下只有對古巴有情感依戀的人才願意投資。

基礎設施 共和黨 美國 古巴 川普 能源危機

延伸閱讀

傳美官員要求古巴總統下台 但允許共產政權續存

過去3個月沒石油運抵 古巴電力系統癱瘓 1100萬人摸黑

古巴電網全面崩潰、千萬人口陷黑暗 川普稱可「拿下古巴」隨意處置

川普下個目標是古巴！嗆「我要接管」不排除動武逼總統下台

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

欺軟怕硬轉移焦點？川普嗆接管古巴 揚言「不排除動武」

美國總統川普十六日表示，有信心「接管古巴」，且不排除未來採取軍事行動拿下，「我想怎麼處置古巴都行」。川普升級對古巴言論後，紐約時報引述知情人士報導，美國已告知古巴，若要讓雙邊談判取得有意義進展，古巴總統狄亞士–卡奈必須下台。

急需外資救經濟 古巴歡迎古裔美國人投資 美媒：向川普示好

在川普政府石油封鎖的壓力下，古巴副總理佩雷斯–奧利瓦十六日說，古巴政府希望向古巴裔美國人開放經濟，並允許古裔美國企業家到古巴開設企業和購買房地產，以免古巴陷入經濟災難。華爾街日報十六日報導，這是古巴對美國的外交示好。

川習峰會延期 美中按下暫停鍵

美國總統川普為了中東戰爭，要求延後一個月和中國國家主席習近平會面。分析人士認為，這將為去年十月上一次川習會以來維持穩定的雙邊關係投下陰影，但不太可能導致嚴重倒退。

政府研判 川習一定會談台灣、軍售

陸委會副主委沈有忠昨表示，不管川習會什麼時候舉辦，台灣內部應團結強化國防、深化與民主友盟國家合作，表達台灣作為願意共同承擔維持印太地區穩定的角色。他還說，政府研判川習會一定會談到台灣問題、美對台軍售問題，強調台灣要做好自己該做的事來應對外部變化。

歐洲綠能革命 有助緩和中東能源衝擊

中東戰爭導致油價飆漲之際，上周德國和法國的能源價格卻逆勢下跌，顯示歐洲持續投資再生能源，有助緩和油價衝擊，讓此區能源市場迄今為止能度過考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。