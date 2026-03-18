急需外資救經濟 古巴歡迎古裔美國人投資 美媒：向川普示好

在川普政府石油封鎖的壓力下，古巴副總理佩雷斯–奧利瓦十六日說，古巴政府希望向古巴裔美國人開放經濟，並允許古裔美國企業家到古巴開設企業和購買房地產，以免古巴陷入經濟災難。華爾街日報十六日報導，這是古巴對美國的外交示好。

佩雷斯–奧利瓦接受ＮＢＣ訪問時說，古巴願意與「居住在美國的古巴人及其後裔」建立順暢商業往來，也願與美國企業建立合作關係。古巴希望振興房地產、旅遊業和基礎設施等各個經濟領域。

此話與幾十年來古巴共黨政府對古裔美國人的敵視截然不同。該群體不但經濟富裕，影響力又大，歷來與美國共和黨結盟，也一向帶頭提倡加強對哈瓦那的制裁。

華府已對古巴實施經濟禁運數十年，川普一月更以古巴對美國構成「異常威脅」為由，對這個貧困島國實施石油封鎖，切斷燃料供應，古巴處境雪上加霜。

根據古巴現行法律，古裔美國人必須重新取得古巴居留權，才能在古巴投資；若消除相關障礙，海外的古裔美國人將成為受到古巴政府認可的外國投資者群體。

古巴政府向來拒絕古裔美國人在古巴投資，原因是擔心這會使其失去政治控制權。同時，哈瓦那也限制古巴的私部門發展，因為害怕造就出一群日後將挑戰政權的企業家。但如今古巴經濟崩潰，財政捉襟見肘的政府迫切需要投資和美元等強勢貨幣流入。

若希望古裔美國人的資本大規模流向古巴，美國也必須出手，解除禁止美國人與古巴從事大部分商業往來的制裁，但川普政府官員還未表示願意這麼做。律師事務所「阿克曼」的古巴問題專家阿霍說，古巴的任何做法都無法改變美方的規則和限制，「兩人才能跳探戈」。

美國「美利堅大學」古巴分析家李歐格蘭德說，鑑於古巴惡劣的經濟和商業環境，多數情況下只有對古巴有情感依戀的人才願意投資。