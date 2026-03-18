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欺軟怕硬轉移焦點？川普嗆接管古巴 揚言「不排除動武」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
在美國能源封鎖導致古巴面臨嚴峻危機下，當地16日再度大規模斷電。圖為停電期間，消防員在哈瓦那一處垃圾填埋場撲滅火災。法新社
在美國能源封鎖導致古巴面臨嚴峻危機下，當地16日再度大規模斷電。圖為停電期間，消防員在哈瓦那一處垃圾填埋場撲滅火災。法新社

美國總統川普十六日表示，有信心「接管古巴」，且不排除未來採取軍事行動拿下，「我想怎麼處置古巴都行」。川普升級對古巴言論後，紐約時報引述知情人士報導，美國已告知古巴，若要讓雙邊談判取得有意義進展，古巴總統狄亞士–卡奈必須下台。

路透報導，川普十六日在白宮表示，「我確實相信，我將有這個榮幸拿下古巴，以某種形式拿下它」。他說，「我的意思是，不管我是解放它還是拿下它，我認為我想怎麼處置它都行，說實話就是這樣」。

川普重返白宮後，對古巴採取強硬立場，公開表態要推翻其政權；美古數月前已展開談判。

隨著美軍突襲委內瑞拉，高度仰賴委內瑞拉石油的古巴也陷入能源危機，至今已三個月未收到任何委內瑞拉石油運補。古巴政府因此實施嚴格能源配給，停電頻傳，國內大部分經濟活動幾乎停擺。

古巴電網十六日全面崩潰，近一千萬人口陷入斷電。

紐時引述四名知情人士報導，部分川普政府官員認為，若狄亞士–卡奈下台，有助為古巴推動結構性經濟改革鋪路；他們認為狄亞士–卡奈屬於強硬派，不太可能支持這類改變，至於如何讓他下台交由古巴方面自行決定，他下來後古巴共產政權將得以繼續執政。

知情人士：川普需要一個象徵性勝利

報導說，若哈瓦那接受，將成為美古雙方數月談判首次引發的重大政治變動。知情人士表示，古巴總統換人將為川普帶來象徵性勝利，使他能夠告訴美國大眾，他已推翻一個長期反對美國的左翼政府領導人，就像他在委內瑞拉的行動。

不過，紐時也指出，此舉充其量只是撤換一名領導人，並不代表統治古巴超過六十五年的高壓共產體制會因此改變。

另有二名知情人士表示，美方目前並未要求對古巴前總統卡斯楚家族成員採取行動。卡斯楚家族至今仍在古巴掌權，這也顯示川普政府的盤算，偏向迫使當今政權讓步服從，而非直接推動政權更迭。

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