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古巴電網崩潰 …千萬人「摸黑」 川普放話將推翻政權

經濟日報／ 編譯季晶晶盧思綸／綜合外電
古巴全國電網崩潰導致約千萬人陷入黑暗。 （法新社）
古巴全國電網崩潰導致約千萬人陷入黑暗。 （法新社）

面臨嚴峻能源危機的古巴，全國電網16日全面崩潰，導致約1,000萬人口陷入黑暗。這是近期一連串大規模停電中的最新一起。同日，美國總統川普放話，他將能「拿下古巴」。

川普16日在白宮表示，「我確實相信，我將有這個榮幸拿下古巴，以某種形式拿下它」。他說，「我的意思是，不管我是解放它還是拿下它，我認為我想怎麼處置它都行，說實話就是這樣」。紐約時報引述知情人士報導，美國已告知古巴，若要讓雙邊談判取得有意義進展，古巴總統狄亞士-卡奈必須下台。

隨著美軍突襲委內瑞拉，高度仰賴委內瑞拉石油的古巴也陷入能源危機，至今已三個月未收到任何委內瑞拉石油運補。古巴政府因此實施嚴格能源配給，停電頻傳，國內大部分經濟活動幾乎停擺，古巴電網16日則全面崩潰。

紐時引述四名知情人士報導，部分川普政府官員認為，若狄亞士-卡奈下台，有助為古巴推動結構性經濟改革鋪路；他們認為狄亞士-卡奈屬於強硬派，不太可能支持這類改變，至於如何讓他下台交由古巴方面自行決定，他下來後古巴共產政權將得以繼續執政。

報導說，若哈瓦那接受，將成為美古雙方數月談判首次引發的重大政治變動。知情人士表示，古巴總統換人將為川普帶來象徵性勝利，使他能夠告訴美國大眾，他已推翻一個長期反對美國的左翼政府領導人，就像他在委內瑞拉的行動。

不過，紐時也指出，此舉充其量只是撤換一名領導人，並不代表統治古巴超過65年的高壓共產體制會因此改變。另有二名知情人士表示，美方目前並未要求對古巴前總統卡斯楚家族成員採取行動。卡斯楚家族至今仍在古巴掌權，這也顯示川普政府的盤算，偏向迫使當今政權讓步服從，而非直接推動政權更迭。

古巴能源系統本就老舊，在美國封鎖下更是雪上加霜。據倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤數據，古巴今年僅收到兩艘小型油輪運來燃料。衛星影像也顯示，古巴主要能源港口今年幾乎沒有大型油輪進港。  

哈瓦那 卡斯楚 委內瑞拉

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