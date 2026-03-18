「友誼」管道有望修復！匈牙利和斯洛伐克將重獲俄羅斯原油

歐盟委員會主席馮德萊恩和理事會主席科斯塔在一份聲明中表示，歐盟已向烏克蘭提供技術支持和資金，以修復經烏克蘭向匈牙利和斯洛伐克輸送俄羅斯石油的管道。烏克蘭方面接受了這一提議。

此前，布達佩斯指責基輔在管道維修問題上故意拖延，雙方爭端不斷升級。除匈牙利外，斯洛伐克也多次指責烏克蘭阻撓重啟名為“友誼”的輸油管道。基輔方面稱，該管道在今年1月遭到俄羅斯導彈襲擊而損壞，此後至今一直停運原油。斯洛伐克和匈牙利批評烏克蘭是停運的責任人。烏克蘭則一直拒絕歐盟修復管道的提議，澤連斯基稱將歐盟援烏問題同管道掛鉤是“敲詐行為”。

作為歐盟成員國，匈牙利否決了布魯塞爾向烏克蘭提供900億歐元貸款，並阻止對俄羅斯實施新一輪制裁。

周二，馮德萊恩和科斯塔在致澤連斯基總統的信函中表示，希望“管道能快速修復”，從而推進歐盟對烏貸款和對俄制裁的方案。

中東戰爭使石油供應上升為全球關注的焦點，各國都在尋求緩解油價的渠道。匈牙利總理歐爾班敦促歐盟暫停對俄羅斯石油和天然氣的制裁，以應對燃眉之急。

（美聯社）

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