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川習會可能延後？路透：將對美中貿易休兵投下陰影

中央社／ 北京17日綜合外電報導
圖為美國總統川普（左）及大陸國家主席習近平（右）。圖／路透社
圖為美國總統川普（左）及大陸國家主席習近平（右）。圖／路透社

美國總統川普要求將與中國國家主席習近平擬議的高峰會延後。分析人士認為，這將為自從去年10月上一次川習會以來維持穩定的雙邊關係投下陰影，但是不太可能導致嚴重倒退。

路透社報導，川普此舉凸顯伊朗衝突打亂其外交政策議程的程度，使得貿易和台灣等兩大經濟體間的一系列問題現在又多了戰爭的議題。

雙方昨天在巴黎結束風險很高的貿易談判，為原定川普於月底訪中的行程鋪路，延後峰會之舉給重整雙邊關係的進程按下暫停鍵。

此前華府針對「不公平貿易行為」啟動新的調查，試圖在美國最高法院上個月推翻川普全球關稅政策後，對中國在內的全球各國重啟貿易施壓。

上海復旦大學國際關係專家趙明昊表示：「局勢並未陷入危殆，北京仍希望安排高峰會，但是美國和伊朗衝突以及最高法院關稅政策裁決讓相關工作為之複雜。川普對伊朗發動的『選擇性戰爭』也讓今年的美中互動更加困難。」

但他表示，峰會延期也代表有更多時間展開貿易方面的行動。

一位熟悉巴黎會談人士在第2天會談前告訴路透社，中方在額外採購家禽、牛肉和非大豆作物等美國農產品上展現開放態度。雙方並討論大抵由中國控制的稀土礦產的流動，以及管理雙邊貿易和投資的新方式。

中國官媒「中國日報」今天在社論中指出：「美方應避免採取任何可能破壞或削弱中美經濟關係穩定的進一步行動。無論是關稅、限制措施還是單邊調查，這些會帶來不確定性的做法正是如此。」

新加坡國立大學李光耀公共政策學院的吳木鑾（Alfred Wu）表示，這種看法同樣適用在峰會的籌備上。他說：「從中國的角度來看，計畫變動並非理想情況，中國其實希望事態更可預測。」

即使峰會延後，分析人士指出，雙方首要任務仍是維持關係穩定，繼續籌劃一場圓滿的訪問。他們還表示，對仰賴出口的中國經濟而言，如何因應全球經濟與日俱增的不確定性是首要之務。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究員金沛雅（Patricia Kim）指出：「中國的首要之務仍然是讓中美關係保持相對平穩，好繼續專注自我強化，為未來長期戰略競爭做準備。」

金沛雅表示，中國明白要管控雙邊關係，滿足川普需求仍是關鍵。儘管在美方繼續對中國戰略夥伴伊朗採取軍事行動之際，北京可能對於盛大接待川普一事有所保留，但仍然會予以接待。

美國 川普 習近平 美中關係 川習會

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