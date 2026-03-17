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歐盟揭大陸用AI操弄資訊 抹黑反對者並散布國家敘事

中央社／ 布魯塞爾17日專電

歐盟發布最新的外國勢力操弄資訊年度報告指出，中國利用人工智慧（AI）等工具快速且大量生產影片，混淆內容來源、客製化內容並擴大傳播範圍，用以抹黑、詆毀反對者且散布中國的國家敘事。

「外國資訊操弄干擾」（foreign informationmanipulation interference，FIMI）調查報告是由歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External ActionService，EEAS）作成。今年發布第4份年度報告。

報告指出，在目前的地緣政治地緣經濟背景下，中國持續將自己塑造成一個可靠的大國，同時減少西方在國際關係、全球治理規範和技術標準的全球影響力。綜觀2025年情勢，中國不僅持續散布陰謀論敘事和在全球擴張FIMI行動，同時採取更具侵略性的手段，如恐嚇和騷擾批評者。

這份報告提到，中國擴張FIMI行動的手段之一，是持續加強使用人工智慧（AI）等工具，用以混淆內容來源、擴大傳播範圍，去除這些內容的國家背景色彩，提高這類訊息的可信度與能見度。

報告也發現，中國的「垃圾偽裝」（Spamouflage）已發展出了一套全新的攻擊模式，使用AI生成的假影片抹黑異議人士並詆毀反對聲音。與此同時，透過大量的帳號，頻繁、快速地分享特定敘事的AI生成漫畫，透過重複發布多樣化內容，營造這類觀點被「廣泛分享」的錯覺。

這份報告舉出幾個例子，如大量AI生成的漫畫將歐盟描繪成美國的附庸；AI生成的深偽影片呈現異議人士指責西班牙政府和非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）存在腐敗與勾結。

調查也提及，有一個約12個看似獨立網站所組成的網絡，實際上與中國官媒有關。這些網站利用AI偽裝內容來源，並將國家資助的文章作為原創文章發表，以此隱瞞與政府的關係。

中國利用AI達成兩個關鍵目的，增加訊息在認知上的正當性，並在隱藏內容真實來源的同時，散布中國的國家敘事。

儘管中國極力隱藏，但這樣的AI生成內容仍有破綻。報告分析，明顯的一個證據是，未經校正的錯誤訊息、AI提示語直接出現在網站上；此外，部分相關網站會在極短的時間內發布異常大量的內容。此外，這類生成式內容與來自中國官方的原始內容，往往幾乎同時發布，顯示當中存在一套自動化流程。

過去被揭露的中國「紙牆」（Paperwall）模式，也因為持續擴張而在這份報告中被提及。報告指出，近期出現一波大規模擴張，涉及至少108個網域，被針對的國家新增40個，提供15種語言的新內容。最近的趨勢是大量發布有關俄羅斯的資訊，其中包含來自俄羅斯官方媒體的內容，當中同樣有使用類似上述自動化流程的跡象。

西班牙 地緣經濟 地緣政治

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