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控厄瓜多投炸彈 哥倫比亞總統要求川普採取行動

中央社／ 波哥大16日綜合外電報導
哥倫比亞總統裴卓。圖／法新社
哥倫比亞總統裴卓。圖／法新社

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天指控厄瓜多轟炸兩國邊界附近區域，並稱正在等待調查結果，以避免「走向戰爭」。他並要求美國總統川普採取行動。

法新社報導，哥倫比亞與厄瓜多這兩個南美鄰國自2月以來陷入貿易爭端。在那之前，厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）曾指控裴卓打擊邊境毒品販運不力。諾波亞是川普（Donald Trump）的堅定盟友。

裴卓今天在一場經電視轉播的內閣會議中表示，「他們從厄瓜多轟炸我們」，並宣稱哥倫比亞政府握有飛機在哥國領土投下一枚「炸彈」的證據。

這位左派領袖還說，他已要求川普「採取行動」，應對這起他口中的轟炸事件，「因為我們不想走向戰爭」。

但裴卓並未透露何時提出這項要求，也未說明這起疑似襲擊案發生的具體時間，僅稱正在調查當中，以便能做出決策。

在美方支援下，厄瓜多昨天展開為期兩週的打擊毒販行動。

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