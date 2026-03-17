快訊

金秀賢死活不認錯！金賽綸遺作上映 家屬驚傳「做出極端選擇」

台積電發布重訊 子公司TSMC Global購入近10億元公司債

因應中東戰火 是否「凍漲」電價？卓榮泰：這2字不宜講

聽新聞
0:00 / 0:00

降低能源需求 南韓總統李在明指示研擬車輛限行制度

中央社／ 首爾17日專電
南韓總統李在明。圖／歐新社
南韓總統李在明。圖／歐新社

南韓總統李在明今天在國務會議上提到，因應美伊戰爭可能長期化，須採取降低能源需求的措施，要求政府相關部門研擬「車輛限行制度」相關方案，上次全國全面實施已是1991年。

車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，是依車牌尾數分組，在特定日期限制部分車輛上路的交通管制措施，常在能源危機或空污嚴重時降低能源消耗。

南韓車輛限行制度通常管制週一至週五，2部制分為奇數、偶數，每輛車只能每2天開出門一次；5部制是依車牌尾數分5組，每週有1天不得上路；10部制則依車牌尾數0至9分組限制，每10天有1天不得上路。

根據韓聯社報導，李在明今天在國務會議上表示，「中東局勢正以超出預期的方向擴大，如果持續這種態勢，油價恐怕再次不穩定，對整體民生的衝擊也會加大。」因此李在明強調，應推動節能措施，如有需要可研擬車輛5部制或10部制。

氣候能源環境部官員表示，目前正檢討若實施車輛限行制度相關措施，應在必要範圍內以最小限度實施，包括適用範圍與時間等，並視情勢發展逐步制定具體方案。

不過報導指出，車輛限行制度能降低多少能源使用量仍存在不確定性，對政府而言，對違規者處以罰款等實質制裁也會帶來一定負擔。報導也提到，由於許多民眾可能仍須使用車輛的情況，勢必要設置大量例外條款，可能只會造成不便而實際效果有限。

南韓上次針對全國民間、不分公私部門強制實施車輛限行制是在1991年，且僅有這一次。當時因1990年爆發海灣戰爭導致油價飆升，南韓在隔年實施約2個月的車輛10部制，違規者處以10萬韓元罰款（約新台幣2200元）。其他實施案例通常僅限部分區域，或是僅限公家機關。

能源 以色列 伊朗 美國 南韓 李在明

延伸閱讀

石油最高價格制效果有限 南韓加強監督各加油站

因應油價飆升 小馬可仕啟動多項紓困措施

因應能源短缺 南韓解除燃煤發電上限、提高核能發電量

中東局勢衝擊油價 菲律賓民眾生活壓力增

相關新聞

美國總統川普要求護航荷莫茲海峽 主要國家最新回應一次看

對美國總統川普近日要求外國協助護航荷莫茲海峽，澳洲政府16日表明不會派軍艦前往。但華爾街日報15日引述美國官員報導，川普政府計畫最早本周就宣布，多個國家「已同意」組成護航的聯盟；但到底是在美以伊戰爭期間或戰後開始護航，這些國家和美方尚無定論。

足球就是政治！伊朗女足庇護風波，與世界盃參賽權之爭

美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊以來，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及多名重要官員喪命、超過1,255位平民在戰火中死亡。伊朗為報復，向以色列及4個設有美軍基地（巴林、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國）的波斯灣阿拉伯國家發射飛彈與無人機，戰事從2026年2月28日發動以來仍未平歇。

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國！川普招手「要當美第51州嗎？」

每日郵報報導，委內瑞拉16日在世界經典棒球賽（WBC）四強賽中，以4比2逆轉不敗的義大利隊，賽史上首度殺進冠軍戰，即將在台灣時間18日早上8點，對決美國爭冠。就連美國總統川普也關注WBC，他在美東時間16日晚間發文讚嘆委內瑞拉棒球實力，更打趣問「要不要考慮成為美國第51州」。

川普要求「川習會」延後1個月 貝森特否認施壓北京巡航荷莫茲

川普總統原預定3月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平見面，不過川普16日表示，出於美國正在打仗，他傾向留在美國國內，指美方已向中國要求延期一個月。

新聞透視／愛來不來 護航換川習會 中方沒可能

美國總統川普說好的北京行，他16日證實已向中方要求延後一個月舉行。在川普提出要中國護航荷莫茲海峽，否則他可能延後訪中的新說法後，中方官式回應含糊以對，北京學者圈的議論有「可來可不來」、「愛來不來」、「不來更好」三種說法，分別代表著三種判讀。

記者隨行視察前線… 澤倫斯基1天10杯咖啡苦撐 日睡5小時

「紐約時報」（New York Times）記者隨烏克蘭總統澤倫斯基前往東部前線視察，近日發出專文指出，澤倫斯基多靠咖啡支撐，估計每天至少喝十杯。晚間有人遞上水時，他拒絕說：「我要喝咖啡。」他也估計自己平均每晚睡五小時。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。