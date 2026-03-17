降低能源需求 南韓總統李在明指示研擬車輛限行制度

南韓總統李在明今天在國務會議上提到，因應美伊戰爭可能長期化，須採取降低能源需求的措施，要求政府相關部門研擬「車輛限行制度」相關方案，上次全國全面實施已是1991年。

車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，是依車牌尾數分組，在特定日期限制部分車輛上路的交通管制措施，常在能源危機或空污嚴重時降低能源消耗。

南韓車輛限行制度通常管制週一至週五，2部制分為奇數、偶數，每輛車只能每2天開出門一次；5部制是依車牌尾數分5組，每週有1天不得上路；10部制則依車牌尾數0至9分組限制，每10天有1天不得上路。

根據韓聯社報導，李在明今天在國務會議上表示，「中東局勢正以超出預期的方向擴大，如果持續這種態勢，油價恐怕再次不穩定，對整體民生的衝擊也會加大。」因此李在明強調，應推動節能措施，如有需要可研擬車輛5部制或10部制。

氣候能源環境部官員表示，目前正檢討若實施車輛限行制度相關措施，應在必要範圍內以最小限度實施，包括適用範圍與時間等，並視情勢發展逐步制定具體方案。

不過報導指出，車輛限行制度能降低多少能源使用量仍存在不確定性，對政府而言，對違規者處以罰款等實質制裁也會帶來一定負擔。報導也提到，由於許多民眾可能仍須使用車輛的情況，勢必要設置大量例外條款，可能只會造成不便而實際效果有限。

南韓上次針對全國民間、不分公私部門強制實施車輛限行制是在1991年，且僅有這一次。當時因1990年爆發海灣戰爭導致油價飆升，南韓在隔年實施約2個月的車輛10部制，違規者處以10萬韓元罰款（約新台幣2200元）。其他實施案例通常僅限部分區域，或是僅限公家機關。