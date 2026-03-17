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北歐5國與加拿大聯合聲明 深化區域安全綠色經濟

中央社／ 斯德哥爾摩17日專電

北歐5國與加拿大總理15日在挪威首都奧斯陸舉行迷你高峰會，討論北極區域安全與格陵蘭等議題，會後發表共同聲明表示，6國有共同的人權價值並尊重國際秩序，未來將深化區域安全、韌性與綠能方面的合作。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）、丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）、冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）、芬蘭總理歐爾波（PetteriOrpo）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）15日在奧斯陸會面。

挪威總理斯托爾表示，北歐國家與加拿大有許多共同點，6國都是北極圈國家，也都是北約（NATO）的緊密盟友，享有許多共同價值與利益。高峰會上，6國同意加深合作以確保安全，也將創造新的經濟成長機會。

會後6國總理召開聯合記者會並且發表聯合聲明表示，目前世界地緣政治緊張升高，包括戰爭與各種不同程度的危機，6國面對國際合作有共同的價值觀，那就是基於國際法、共同價值與利益的國際合作，依舊是提供共同安全與繁榮的最佳方法。6國都是尊重法治、人權、領土完整與國家主權的民主國家，享有共同價值與優勢。

6國在高峰會中達成共識，同意加深合作，確保國民的安全與主權，共同打造未來繁榮且綠色的經濟。

聯合聲明也強調，將會共同捍衛北極區域安全，並確保人民能夠在和平中繁榮發展，為了達到這個目標，6國將會與住在北極圈地區的原住民與社群進行夥伴合作。

聲明中提到，6國歡迎北約在北極區域的演習，以及加強北約在北極區域的能見度。

記者會上，格陵蘭議題也是眾多媒體詢問的焦點。加拿大總理卡尼表示，加拿大堅定支持格陵蘭人與丹麥應該自己決定格陵蘭的事務，若有需要會採取必要措施支持格陵蘭。

斯托爾對丹麥總理佛瑞德里克森在格陵蘭議題上堅持主權原則表示讚賞，斯托爾表示，佛瑞德里克森的堅定立場不但是為了丹麥與格陵蘭人的自主，更是對於國際法、國家主權與領土完整的基本原則堅定表態，這是各國追求自由的必要手段。

斯托爾也在記者會上表示，美伊戰爭並不是6國發動，這不是北歐與加拿大的戰爭，周遭國家都被影響，看到目前戰爭衝突升高，他也擔心世界經濟會受到什麼影響，挪威與盟友會繼續透過可能的管道，降低戰爭衝突，並希望參戰方能尊重國際法，盡快結束戰爭。

北約 加拿大

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