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越南恐缺油積極多方求援 致函日本盼獲儲備供應

中央社／ 記者曾婷瑄河內17日專電

中東戰爭波及能源供應，依賴中國、泰國石油進口的越南難免遭到重擊，傳出航空業可能從4月起減少航班。越南政府積極應對，轉向日本尋求協助。總理范明正證實，已致函日本首相，盼能獲得將釋出的儲備。

越南總理范明正（Phạm Minh Chính）今天上午接見日本駐越南大使伊藤直樹（Ito Naoki）。

范明正在會面中重申，越日關係不存在任何障礙。2026年對越日兩國而言都是意義重大的一年，兩國將進入新的發展階段。

據越通社報導，范明正感謝日本對越南的持續友好支持，指出近期落成的越南航太中心意義重大，標誌著越南航太發展的重要轉折點，這項計畫獲得日本政府開發援助（ODA）支持。

他表示，越、日兩國除在多邊論壇和機制中密切協調、相互支持外，也將擴大在貿易、國防、教育、技術創新、數位轉型、綠色轉型、半導體和能源等新領域的合作。

中東戰爭使全球能源波動，油價上漲。路透社取得文件顯示，越南超過2/3的航空燃油仰賴進口，其中60%來自中國與泰國。

越南民航局（Civil Aviation Authority of Vietnam）9日發給交通部的文件中指出，越南各航空公司自4月初起可能面臨航空燃油短缺的風險。若供應不回穩，恐怕自4月起縮減航班。

為多元化能源供應，越南積極向不同國家接洽。范明正證實，已致函日本首相高市早苗，盼日本考慮提供適當的支援措施。

越南兩座煉油廠其中之一的宜山（Nghi Son）煉油廠是由日本出光興產、三井化學、越南國營石油公司等共同出資，可謂越日關係的象徵。

越南總理在信函中請求日本考慮提供越南一定數量的原油，也可以間接支持宜山煉油廠，使其石油來源多元化，以確保越南能源安全，且避免對投資煉油廠的兩國企業造成衝擊。

此外，越方盼本著兩國的全面戰略夥伴關係，請求日方以適當方式協助越南，獲取日本政府正考慮從其石油儲備中所釋放的8000萬桶石油，以減輕中東衝突對燃油價格的影響。

日本政府日前宣布，將釋出相當於民間部門15天用量的石油儲備，也鼓勵七大工業國集團（G7）採取類似措施。

日本駐越南大使伊藤直樹在會面中表示，支持越南石油來源多元化、宜山煉油廠重組、推進天然氣供應鏈等提議。並將向日本政府提報，建議支持越南保障能源安全，包括分擔越南面臨的能源困境。

根據日本的「亞洲．淨零排放共同體」（AZEC）倡議，JERA捷熱能源、東京瓦斯等日本企業正在越南投資液化天然氣（LNG）火力發電計畫。

然而計畫遭遇法規與標準缺乏、購電協議談判、基礎建設落後等困難，伊藤直樹指出，日方正積極考慮安排融資，也希望越南政府能協助排除阻礙，共同確保越南能源安全。

越南政府新聞入口網站指出，越南外交部長黎懷忠15日在與中國外交部長王毅會面時，要求中方密切協調以確保能源安全。然而，中國官方公布的會議內容並未提及能源安全議題。

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