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菲防長：中東衝突啟示 強化飛彈攔截與戰略儲備

中央社／ 馬尼拉17日專電
菲律賓國防部長鐵歐多洛。圖／美聯社
菲律賓國防部長鐵歐多洛。圖／美聯社

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，中東衝突為菲律賓提供多項關鍵國防啟示，包括強化飛彈攔截能力、確保軍事供應鏈韌性，以及建立充足的戰略儲備能力。

鐵歐多洛在龐加辛南省（Pangasinan）一座小鎮出席軍民社區合作活動，接受當地媒體訪問時指出，美國以色列伊朗的衝突顯示，飛彈與無人機威脅在現代戰爭中已成常態，各國必須具備有效的攔截與防禦能力。

他說，菲律賓正審慎檢視軍備採購流程，特別是供應鏈是否能在危機時刻持續運作，以免發生斷鏈。

鐵歐多洛同時強調戰略儲備的重要性，特別是燃料與關鍵軍需物資，「不只在於儲備數量，還包括是否具備足夠的儲存設施。」

談及中東衝突對地緣政治影響，鐵歐多洛認為，國際貿易如燃料與肥料等，料將受到衝擊。此外，恐怖主義也可能死灰復燃。

在區域安全方面，鐵歐多洛表示，菲律賓在南海的巡邏與行動暫時未受燃料價格波動的影響。但他補充，非必要的任務或行動，有可能暫時停止。

媒體記者詢問，菲律賓是否需要「格外」提防中國藉機擴大在南海甚至台灣海峽的「騷擾」力道，鐵歐多洛回應，菲律賓不需要再「格外」提高警戒，因為菲律賓隨時都在警戒，且與理念相近國家之間的多邊合作也在持續。

關於美國總統川普（Donald Trump）要求盟國派軍艦至荷莫茲海峽（Hormuz Strait）為油輪護航，鐵歐多洛坦承，菲律賓沒有護航能力，但支持任何有助於降低衝突的行動。

以色列 伊朗 美國 菲律賓 美伊開戰

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