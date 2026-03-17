新加坡總理訪日投書日媒 籲深化互信維護區域安全

新加坡總理黃循財今天訪日，他投書日媒表示，新加坡與日本為理念相同、維護自由貿易和多邊秩序的夥伴，面對動盪世界，期盼共同維護安全與穩定的區域環境。

新加坡總理黃循財今天出訪日本，這是他就職以來首次正式訪問日本。他亦投書「日本經濟新聞」，強調盼與這個東北亞重要夥伴展開更多合作。

新加坡與日本今年迎來建交60週年，黃循財表示，新加坡和日本正面對一個動盪、碎片化且高度不確定的世界。

然而，他指出，兩國這60年結下深厚夥伴關係，為應對變局奠定了堅實基礎，「作為理念相同、共同維護自由貿易和多邊秩序的夥伴，我們還有許多合作空間」。

黃循財表示，長期以來，新加坡一直認為日本能在促進區域和平穩定方面發揮更大作用。同時也意識到歷史上的經歷仍影響著一些國家的看法，「希望日本繼續努力建立信任與信心，讓我們共同維護安全與穩定的區域環境」。

新加坡與日本皆為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP），以及印太經濟架構（IPEF）成員。黃循財表示，雙方可進一步鞏固經貿連結，除了互為彼此重要的貿易和投資夥伴，也參與多項區域、多邊及國際倡議，應以此為基礎確保經濟具備韌性。

明年新加坡將擔任東協輪值主席國，黃循財表示，期盼日本能與東協加強合作，例如善用日本與東協締結的全面戰略夥伴關係，推動區域重點計畫，如東協電網等。

日本首相高市早苗先前提及有關「台灣有事」論述引起討論，黃循財去年底出席論壇時對此表示，各方都希望亞洲保持穩定，也自然希望中日能找到方式，為當前的爭議降溫。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，日本是東協國家長期合作夥伴，且與東協各國目前沒有領土糾紛，東協各國一般對於日本的影響力持正面態度，希望相關合作可以持續；日本與台灣北承東北亞、南接東南亞，位處航空、航運與海底電纜等關鍵路線的要衝，基於這樣的地緣重要性，東協在貿易及其他商業布局上，都希望與日本進一步深化合作。