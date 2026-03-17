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委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國 川普招手「要當美第51州嗎？」

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委內瑞拉首闖WBC冠軍戰對決美國！川普招手「要當美第51州嗎？」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日在白宮。路透
美國總統川普16日在白宮。路透

每日郵報報導，委內瑞拉16日在世界經典棒球賽（WBC）四強賽中，以4比2逆轉不敗的義大利隊，賽史上首度殺進冠軍戰，即將在台灣時間18日早上8點，對決美國爭冠。就連美國總統川普也關注WBC，他在美東時間16日晚間發文讚嘆委內瑞拉棒球實力，更打趣問「要不要考慮成為美國第51州」。

「哇！委內瑞拉今晚在WBC準決賽以4比2擊敗義大利，」川普在真實社群發文寫道，「他們看起來真的非常強。委內瑞拉最近好事連連！」

川普接著說：「我很好奇，這股神奇力量究竟是怎麼回事？要不要成為美國第51州？大家覺得如何？」

美軍1月初在川普指示下突襲委內瑞拉、逮捕總統馬杜洛，馬杜洛目前被關押在紐約布魯克林的大都會拘留中心。

川普先前曾多次表明，希望加拿大成為美國第51州，但這是他首次在以武力推翻馬杜洛後，提出讓委內瑞拉加入美國的說法。

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