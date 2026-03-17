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傳美官員要求古巴總統下台 但允許共產政權續存

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導

媒體報導，美國與古巴就此島國未來進行談判期間，川普政府官員曾要求古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）下台，但允許目前的共產政權續存。

法新社報導，紐約時報引述4名熟悉談判的匿名人士指出，美國希望推翻狄亞士-卡奈，但允許共產政府能繼續在這個人口960萬的加勒比海島國掌權。

狄亞士-卡奈13日在高層會議中，透過國家電視台直播表示，古巴正與美國談判，但對於談判內容著墨不多。

要求狄亞士-卡奈下台之際，美國正對古巴實施嚴格的石油禁運，這個島國目前陷入全面停電。

不過2名消息人士指出，美國對在古巴深具影響力的卡斯楚（Castro）家族成員，並未採取任何行動。

美國總統川普近來針對拉丁美洲左派領袖出手，華府推翻委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並持續與其前副手、目前為過渡政府領袖的羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，後者對華府的要求較為配合。

古巴此一共產島國挑戰美國近70年，如今正承受華府巨大壓力，川普政府決心寫下歷史新頁，威脅「接管」的說法愈來愈露骨。

消息人士向紐約時報表示，「撤換古巴國家元首，可讓這個國家進行結構性經濟改革。不過（川普）官員認為，立場強硬的狄亞士-卡奈，不太可能支持這些改革。」

馬杜洛 川普 美國

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