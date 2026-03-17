南韓釜山街頭驚傳命案！機長遭亂刀刺死 嫌犯疑是前同事

南韓YTN News報導，南韓釜山17日驚傳凶殺，一名50多歲航空公司機長當街遭人持刀猛刺後傷重不治。警方已鎖定一名曾在同家航空公司任職的50多歲前副機長為嫌犯，正全力追緝中。

這件案件發生在當地17日上午7時（台灣時間上午6時）左右，地點在釜山廣域市釜山鎮區。警方接獲通報後趕抵現場，發現一名50多歲男子遭利器刺傷，隨即將人送醫搶救，但最終仍宣告不治。

警方調查後，已將同樣曾在該航空公司任職、年約50多歲的男子列為主要嫌犯。令人震驚的是，這起命案疑似並非嫌犯首次犯案。

根據YTN採訪內容，嫌犯前一天也曾在京畿道高陽市一山西區炭峴洞，對另一名準備前往執勤清晨航班的機長勒頸後逃逸。換言之，嫌犯疑似在短短一天內，接連於京畿道與釜山犯下攻擊案件。

報導指出，嫌犯平時對機長懷有怨恨，警方正持續追查其下落，並釐清詳細犯案動機與經過。