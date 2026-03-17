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古巴電網全面崩潰、千萬人口陷黑暗 川普稱可「拿下古巴」隨意處置

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
古巴全國電網崩潰導致約千萬人陷入黑暗。美國總統川普稱可能「拿下古巴」。法新社
古巴全國電網崩潰導致約千萬人陷入黑暗。美國總統川普稱可能「拿下古巴」。法新社

面臨嚴峻能源危機的古巴，國家電網在周一全面崩潰，導致約1,000萬的人口陷入黑暗。這是近期一連串大規模停電中的最新一起。官方電網營運商古巴電力聯盟（UNE）正在調查事故起因。美國總統川普揚言。

官方已排除大型發電廠故障的可能性，懷疑問題可能出在輸電環節。當局嘗試先為小範圍的電路集群（微型系統）恢復供電，這是讓整個電網重新上線的第一步。

古巴能源系統本就老舊，在美國的石油封鎖下更是雪上加霜。川普政府今年以來不斷加大對這座加勒比海島國施壓，不僅切斷了委內瑞拉對古巴的石油運送，還威脅對任何向古巴出售石油的國家徵收關稅。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的船舶追蹤數據，古巴今年僅收到兩艘小型油輪運來燃料。第一艘1月自墨西哥抵達哈瓦那港，第二艘2月從牙買加運來液化石油氣。衛星影像也顯示，古巴主要能源港口今年幾乎沒有大型油輪進港。

川普周一在白宮對記者說，稱自己將有「榮幸」能「拿下古巴」。他說：「不管是解放還是接管它，我認為我想怎麼處置它都行。」

面對無電可用的困境，古巴民眾只能設法尋找替代方案。26歲的哈瓦那居民Dayana Machin無奈表示，她對停電並不感到意外，「我們已經習慣這樣生活」。

古巴

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