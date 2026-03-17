阿富汗控巴基斯坦空襲醫院釀400死 巴國駁斥

阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人今天表示，巴基斯坦對阿富汗首都喀布爾（Kabul）一間戒毒醫療機構發動空襲，造成至少400人罹難、250人受傷。

路透社報導，巴基斯坦方面駁斥這項說法，稱阿國指控「不實且具有誤導性」，強調昨天晚間執行的這項行動，「精確打擊軍事設施及恐怖分子支援的基礎設施」。

塔利班政府副發言人費特拉（Hamdullah Fitrat）表示，空襲發生在昨天晚間9時，目標是有2000張病床的歐米德（Omid）戒毒復健醫院。

費特拉在社交平台X指出：「院內大部分設施已遭摧毀。令人遺憾的是，目前死亡人數已達400人，另有多達250人受傷。」

路透社無法獨立查核死傷人數；由於正值非辦公時間，也無法取得巴基斯坦軍方的立即回應。

巴基斯坦資訊暨廣播部則表示，塔利班的主張是「錯誤報導」。

他們在X貼文指出，巴國的攻擊行動是針對軍事設施及「恐怖分子支援的基礎設施」，包括阿富汗塔利班及巴基斯坦塔利班分子位在喀布爾和南加哈（Nangarhar）的技術裝備儲存和彈藥庫，並說這些設施被用於對巴基斯坦平民發動攻擊。