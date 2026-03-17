【重磅快評】川普陷囚徒困境推遲訪陸 他能40天內搞定伊朗？

如今的川普，是一個被自己關進牢房的囚徒。前一天，他剛藉著金融時報的專訪威脅中國協助他解除荷莫茲海峽的封鎖，否則就推遲訪華；擅於磨蹭的中國還沒跟上他的快節奏，隔天他就宣布將訪程推遲一個月了。但訪與不訪，都同樣地在折射著他的囚徒困境。

推遲訪陸雖有點震撼，卻在情理之中。仗還在打著呢，他去北京感覺倒更像是乞援，請中國幫他解圍，等於滅自己威風。所以，搞定了伊朗後再去中國，才是自封交易大師的地產商的合理作風。

斬首伊朗的最高領袖原只是一場帝國的封禪儀式，旨在昭告天下，美利堅仍然無堅不摧，在它的治理下四境平安，只要有宵小作祟，就會被梟首示眾。但更實際的意涵是，這是川普訪中前的示威行動，向習近平宣示他還是老大，中國最好安份點。

但他忘了美國已然虛弱不堪的體質，已根本打不起一場與一個中等強國之間的戰爭。戰爭一開打，美國的所有劣勢被一夕之間盡皆曝露在數十億人的眼眸底下。人們發現，美國不止保護不了海灣國家，連自己在中東20餘處的美軍基地重要裝備都無法阻止它們被悉數摧毀殆盡，而以色列被如流星雨下墜的飛彈清洗時，美國的攔截武器更是迅速耗盡而枯竭，讓以色列成為不設防的城市。

最嚴峻的是，當伊朗封鎖了荷莫茲海峽，它的盟友們又發現，這個所謂的地表最強軍隊竟無能為力、一籌莫展。

而當美國的虛弱已經曝露無遺時，它進一步發現，所謂的盟友都在袖手旁觀。川普點名中日韓德英法一起協助打通荷莫茲海峽，中國不是盟友另當別論，但日韓德英法哪一個不是多年來仰它鼻息過日子的老戰友？卻無一人或說無一國響應號召。而這又反過來，更加襯托了它的衰頹。

川普坐在橢圓形辦公室內發著牢騷：「我們可保護了你們40年，結果你們連這點小忙也不幫？」這句話反映的不只是川普一個人的囚徒困境，也是美國從來不曾想更不願見到的帝國晚霞。

現在不能說，美國已經眾叛親離，但它陷在一個泥潭中無法脫身，卻日復一日地不斷在顛覆人們的認知框架。全球就好像親眼看到一場實境秀：一個本還閃爍著一些輝芒與光亮的國度，突地迅速地失去光澤，陷入從未曾見過的黯淡。但整個世界都未準備好接受它的殞落。

其實美國的困境並不是沒有解方。這個解方正是它不願面對的現實：就是承認自己的實力早已無法匹配過去那個全球霸主的名號，然後學著跟所有人和睦相處，並且不再運用霸權紅利向全球吸血。

所以，在這場戰爭中，美國脫困的辦法就是不失體面的接受失敗，私下與伊朗和解，然後走出泥淖。因為繼續僵持下去，美國將只剩一條路可走，就是投入地面部隊，一步一步地走進戰爭迷霧，在伊朗高聳的山脈裡，打一場曠日廢時、實即也是耗盡帝國殘血的戰爭。

若是這樣，川普不但只能無限期地的推遲他的訪華行程，訪華的本身也已毫無意義了。因為讓美國陷入一場無止境戰爭，其實就是無條件奉送給中國的禮物。

現在川普宣布是訪華行程推遲大約一個月，重點其實不在於「推遲」，而在於「一個月」，這一個月的時間加上今天到原訂訪期的三月底約14天，這40多天時間，其實就是他要搞定伊朗的期限。

簡而言之，川普必須在這個40多天的時間裡，將戰爭結束。但能結束的方法前文已經說過，就是不失體面的接受失敗。否則，戰爭將會無限期的拖下去，將美國的最後一點元氣吞噬。我們可以相信或者祈禱：川普能識時務者為俊傑，在下一個契機出現時，毫無猶豫地與伊朗達成和解，然後宣布戰爭結束，讓世界復歸平靜。