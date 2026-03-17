川普下個目標是古巴！嗆「我要接管」不排除動武逼總統下台

美國總統川普16日放話，有信心「榮幸接管古巴」，且不排除未來採取軍事行動拿下，「我想怎麼處置古巴都行」。川普升級對古巴言論後，紐約時報引述知情人士報導，美國已告知古巴，若要讓談判取得有意義的進展，總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）必須下台。

路透報導，川普16日在白宮表示，「我確實相信，我將有這個榮幸拿下古巴，以某種形式拿下它」。他補充，「我的意思是，不管我是解放它，還是拿下它。我認為我想怎麼處置它都行，說實話就是這樣。」

川普重返白宮後，對古巴採取強硬立場，甚至公開表態要推翻其政權；美古數月前已展開談判。

隨著美軍突襲委內瑞拉後，高度仰賴委內瑞拉石油的古巴也陷入能源危機，至今已3個月未收到任何石油運補。古巴政府因此實施嚴格能源配給，長時間停電頻傳，國內大部分經濟活動幾乎停擺。古巴電網16日更全面崩潰，近1000萬人口陷入斷電。

紐時引述4名知情人士報導，部分川普官員認為，若撤換狄亞士-卡奈，將有助為古巴推動結構性經濟改革鋪路；在他們眼中，狄亞士-卡奈屬於強硬派，不太可能支持這類改變。

至於具體如何「下架」狄亞士-卡奈，交由古巴方面自行決定。若哈瓦那接受，這將成為美古雙方數月來談判中，首次引發的重大政治變動。

不過，紐時也指出，此舉充其量只是撤換一名具象徵性的領導人，並不代表古巴已統治超過65年的高壓共產體制會因此改變。

另有2名知情人士表示，美方目前並未要求對卡斯楚家族成員採取行動。卡斯楚家族至今仍是古巴最核心的權力仲介者，這也顯示川普政府的盤算，較偏向迫使現政權讓步與服從，而非直接推動政權更迭。