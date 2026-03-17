為盧比歐解套？北京：制裁是針對參議員時期言行

美國總統川普訪問中國，國務卿盧比歐據報將隨行，但盧比歐曾遭北京禁止入境，對此，中國外交部指制裁是針對盧比歐擔任參議員時期涉及中國的言行。分析稱，這間接證實盧比歐已獲解禁。

據中國外交部官網，有媒體在16日外交部例行記者會詢問，盧比歐（Marco Rubio）自2020年受到中國制裁，這是否會影響盧比歐隨同川普訪中？外交部發言人林劍做了相關回應。

林劍表示，「中方制裁措施針對的是魯比奧（盧比歐）先生擔任聯邦參議員期間的涉華言行」。

香港星島日報網引述分析人士表示，被視為「反華急先鋒」的盧比歐曾兩度被中國制裁禁止入境，而中國外交部昨天的表態間接證實盧比歐已獲「解禁」。

盧比歐擔任美國參議員期間曾針對新疆和香港議題嚴詞 抨擊中國而遭北京列入制裁名單；去年初接任美國國務卿後，中國外交部長王毅在首次通電話時曾奉勸盧比歐「好自為之」。

報導說，隨著中美元首去年10月在釜山會晤，兩國關係回暖，盧比歐也持續對中國釋出友好態度。在去年的美國國務院年終記者會更自稱「我對中國一直挺友好的…」還說「中國過去是、現在是、將來也將是一個富裕強大的國家，是地緣政治中的重要力量。我們必須與中國保持關係」。

川普原訂3月31日至4月2日訪問中國，並且會晤中國國家習近平。不過，川普當地時間16日表示，由於與伊朗的戰爭仍在持續，他已要求北京將他與習近平原定4月初舉行的高峰會延後約一個月。