越共總書記蘇林：國際複雜多變 越中應加強團結合作

越共總書記蘇林昨天在河內會見到訪的中國外交部長王毅等中方官員表示，當前國際形勢複雜多變，不確定、難預料因素增多，越中應加強團結合作，維護兩國正當利益。

王毅與中國公安部長王小洪、國防部長董軍於15至17日赴越南出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議。據中國外交部官網，蘇林16日會見了王毅一行。

蘇林表示，「3+3」機制是越中兩黨領導人的共同倡議，體現雙方高度政治互信，彰顯關鍵領域合作已成為雙邊關係的重要支柱，將有力推動越中命運共同體建設走深走實。

蘇林進一步指出，當前國際形勢複雜多變，不確定、難預料因素增多，越中應加強團結合作，維護兩國正當利益。

蘇林說，「越方始終將對華關係作為對外政策的頭等優先和戰略選擇，繼續堅定奉行一個中國政策」，期待與中方增進政治互信，加強戰略對接，深化務實合作，推進地方民間交流，密切多邊協調配合，共同維護國際和地區穩定發展。

王毅表示，這次「3+3」戰略對話機制首次部長級會議針對「統籌發展與安全，走好社會主義道路，攜手應對共同挑戰」的主題深入交換意見，達成廣泛共識，對外釋放中越兩大社會主義國家攜手維護政治制度安全、共謀民族發展振興的重要訊號。

王毅說，「3+3」戰略對話機制是中越兩國在全球首創的戰略溝通平台，代表雙方戰略互信與合作邁上新台階，構建具有戰略意義的中越命運共同體取得新進展。

王毅表示，今年是中國「十五五」規劃（2026至2030年）開局之年，也是落實越共14大決議起步之年。中方願與越方持續深化全面戰略合作，團結協作應對共同挑戰，深化政治互信，推進互利合作，夯實友好基礎，堅守公道正義，加快構建具有戰略意義的中越命運共同體，攜手邁向實現現代化的新征程。

據中國外交部，王小洪、董軍分別介紹中越公安、國防部門間合作情況。訪問期間，越南總理范明政會見王毅一行。王毅還與越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠舉行了雙邊會談。