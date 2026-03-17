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川普直白揚言拿下古巴 華府石油禁運下島國大停電

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

華府對古巴實施嚴厲石油禁運，這個島國已全面陷入停電的黑暗中。美國總統川普今天揚言自己有「榮幸」拿下古巴，對古巴他想做什麼、就做什麼。

法新社報導，古巴這座共產主義島國，挑戰美國將近70年，如今正承受華府的巨大壓力，川普政府決心寫下歷史新頁。

川普在白宮對記者表示：「你們知道，我這輩子一直聽說美國與古巴如何如何，到底什麼時候美國才要採取行動？」

川普說：「我真的相信，我…會有這個『榮幸』拿下古巴。不論是要解放它、拿下它，我想我可以隨心所欲。你們要知道事實，古巴現在是個非常疲軟的國家。」

川普上述言論，是他最露骨的威脅之一。位於加勒比海、擁有960萬人口的古巴，再度面對大規模停電。

古巴國家電力公司（Union Nacional Electrica deCuba，UNE）聲明指出，這次停電是因為「全國電網完全癱瘓」所致。正開始搶修來恢復供電。

古巴老舊的發電系統早已百孔千瘡，島內一些地方每天停電長達20小時，這已是常態。

自從美國在1月3日推翻古巴最大盟友、委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）後，川普對古巴實質上封鎖油源，讓島國經濟更是雪上加霜。

自1月9日以來，古巴未曾有石油進口，導致能源產業陷入困境；而航空公司也被迫減少往返航班，讓古巴重要的觀光業受到沉重打擊。

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