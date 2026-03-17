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巴西僑社研習會聖保羅登場 凝聚僑界共識

中央社／ 聖保羅16日專電

為加強巴西僑社對僑務工作的了解，聖保羅文教中心14日舉辦「僑社工作研習會」，駐聖保羅辦事處處長朱怡靜、文教中心主任尤正才、台貿中心主任施懿倫，以及多位僑務委員、僑務榮譽職人員與僑社幹部約40人出席參與。

朱怡靜在始業式中指出，這次研習會涵蓋外交情勢、僑務與經貿政策說明及僑社經驗分享，切合僑社發展需求。她強調，海外僑胞是國家在國際舞台上的重要力量，期盼透過研習會促進雙向交流，增進僑界對政府政策的理解，凝聚共識，共同提升台灣的國際影響力。

尤正才表示，今年僑務重點方向是推動美食文化外交、青年工作及韌性社會建構等方面，僑社幹部在各項活動中將扮演重要角色。

研習會課程中，朱怡靜以「總合外交與台灣全球戰略布局」為題，闡述外交部長林佳龍提出的「總合外交」及「加值外交」政策，並提醒拉美地區面臨中國債務陷阱與認知戰的挑戰。尤正才則介紹僑務政策與組織架構，並說明僑界如何結合主流社會爭取國際支持、培育青年、促進僑教及協助商會成長。

台貿中心主任施懿倫與經濟組秘書陳映潔分享經貿議題與智慧城市展、青年就業平台「Contact Taiwan」等資源；劉國華、林志孟、謝如欣及陳分逸等僑界代表，分別就慈善基金會發展、僑教推廣、文化外交及青年協會運作等主題進行經驗分享。

尤正才表示，感謝僑界踴躍參與，盼能透分組討論與交流，進一步凝聚僑社力量。

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