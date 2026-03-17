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為協調伊朗戰事 川普要求將川習會延後約一個月
美國總統川普今天表示，由於與伊朗的戰爭仍在持續，他已要求北京將他與中國國家主席習近平原定4月初舉行的高峰會延後約一個月。
綜合法新社和路透社報導，川普在白宮橢圓形辦公室對記者說：「我們正在和中方溝通。因為戰爭的關係，我希望能留在這裡，我必須待在這裡，我認為自己有必要留在這裡。所以我們要求將高峰會延後約一個月舉行。」
中國駐美國大使館並未立即回應置評要求。
川普要求延後原定3月31日至4月2日訪問中國、會晤習近平的行程，凸顯伊朗戰爭已打亂他的外交政策議程。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，川普可能需要延後訪中行程，是因為需要協調戰事，而非因為要求中國協助恢復荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）開放或有任何貿易分歧。
貝森特說：「總統希望留在華府協調戰事，此刻出國訪問可能並非最佳。」
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