盼川習會改期 川普：已請求中國推遲一個月

美國總統川普預計3月底訪問北京，但現在面臨改期的可能性，美國財政部長貝森特16日表示，如果川習會推遲會是因為川普希望坐鎮華府指揮美國對伊朗的軍事行動，指川普可能評估這不是出訪的最佳時間點；貝森特表示，若川習會改期，不該被認為是出於美中之間的爭議。

2026-03-17 04:48