川習會恐改期 美財長：川普可能希望坐鎮華府指揮

美國總統川普預計3月底訪問北京，但現在面臨改期的可能性，美國財政部長貝森特16日表示，如果川習會推遲會是因為川普希望坐鎮華府指揮美國對伊朗的軍事行動，指川普可能評估這不是出訪的最佳時間點；貝森特表示，若川習會改期，不該被認為是出於美中之間的爭議。

伊朗持續封鎖荷莫茲海峽航道，阻礙油輪通行，衝擊國際油價，川普日前拋出由美國海軍護送油船通過海峽的選項；川普也警告北約（NATO）若不協助疏通荷莫茲海峽，將面臨「非常不利」的未來，呼籲歐洲盟國和中國採取行動，甚至表示不排除為此延後訪問北京。

貝森特16日結束中國國務院副總理何立峰會面，他在受訪時表示，雙方會面非常順利，指美中關係非常穩定，稱雙方代表在6輪會面後已發展出對彼此的高度尊重；不過貝森特表示，川習會之所以促成是因為美中領袖之間的好關係，但也表示川習會有改期的可能性。

貝森特並說明，假如川習會推遲，不會是因為川普要求中國加入荷莫茲海峽巡航的行列；貝森特指出，如果川習會改期，會是因為後勤的原因，指川普可能會希望留在華府來指揮對伊朗的軍事行動，評估此時出訪可能不是最佳的時間點。

貝森特表示，若川習會改期會是出於川普作為三軍統帥所做的決定，選擇在戰爭期間留在白宮或國內。