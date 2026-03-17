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古巴抗議浪潮不斷 共產黨地方黨部遭襲擊

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）據古巴官方媒體報道，襲擊事件周六凌晨發生在古巴中部城市莫龍（Morón）。一小群人向當地共產黨辦公樓投擲石塊，並將辦公樓內的家具搬到街上焚燒。

古巴總統迪亞斯-卡內爾（Miguel Díaz-Canel）周六在社交媒體平台X上警告說：“破壞和暴力行為絕不會逍遙法外。”

此次民眾示威活動是為了抗議停電和供電短缺。報道稱，當地還有其他國營單位遭到破壞，包括一家藥房和一座市場。有五人被捕。 在古巴公開表達對政府的不滿並不常見，而直接沖擊執政黨的辦公地點更是極為罕見。

近年來，古巴經濟持續低迷，能源短缺問題嚴重。長期投資不足導致電網老化，加上燃料供應緊張，許多地區幾乎每天夜間都會停電。政府為節省能源已暫停部分大學課程、減少公共交通，並限制部分醫療和旅游服務。

迪亞斯-卡內爾表示，雖然抗議者的抱怨和訴求“合情合理”，但“任何威脅公民安寧和國家機構安全的暴力和破壞行為”都絕不能被容忍。

古巴經濟早已面臨困境。哈瓦那官方上周五證實，已與美國就兩國緊張關系舉行了會談。迪亞斯-卡內爾表示，古巴代表近期會見了美國政府官員，探討解決雙邊分歧的途徑。

特朗普周日在飛機上對媒體談到與古巴正在進行的談判時說 ：我認為我們很快就會達成協議，或者采取我們必須采取的行動。”

古巴目前正經歷著自1959年卡斯特羅領導的革命以來最嚴重的經濟危機之一。長時間停電司空見慣，就連政府補貼的基本食品也供應短缺。哈瓦那政府將這場危機主要歸咎於美國長達60多年的貿易禁運。

特朗普政府近期加大了對古巴的壓力。在委內瑞拉獨裁領導人尼古拉斯·馬杜羅被捕以及針對該國石油運輸的措施出台後，對古巴的石油供應基本停止，進一步加劇了能源危機。

在過去幾周全國多地出現輪流停電後，一些古巴民眾開始夜間上街敲打鍋碗瓢盆抗議。首都哈瓦那一天停電長達 15 小時，是近期抗議行動的中心地帶。

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