德國總理提議 禁止侵烏俄軍士兵入境歐盟

（德國之聲中文網）包括德國總理默茨(Friedrich Merz又譯梅爾茨)在內的八個歐洲國家領導人日前要求歐盟方面考慮禁止曾參與侵烏戰爭的俄羅斯人入境。他們在致函歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)和歐洲理事會主席科斯塔(António Costa)時指出，如果放任曾參與過對烏作戰的俄軍士兵入境申根區，就會對歐盟的內部安全構成嚴重風險；這些人可能會進行暴力犯罪、參與犯罪團伙、加入極端組織、甚至在歐盟境內支持俄羅斯的敵意行動。8位領導人特別提到了俄軍此前曾從監獄中釋放18萬刑事罪犯來補充烏克蘭前線兵員。

除了德國總理，與俄羅斯接壤的芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭以及羅馬尼亞、瑞典的領導人也在信函上簽字，強調歐盟必須在最高政治層面上予以重視，並且進行統一協調。這八個國家還要求將此事提上3月19日歐盟峰會的議程。

此次動議由愛沙尼亞最初發起。德新社獲得的一份今年1月的內部文件顯示，自2022年初以來，累計已有約150萬俄羅斯公民參與過對烏作戰，其中64萬目前仍在現役。文件指出，這些俄羅斯人富有戰鬥經驗，善於運用武力，還可能參與過針對烏克蘭平民的戰爭罪行，因此所有歐盟國家以及申根區成員國都必須禁止他們入境、拒絕向他們發放簽證。

俄烏戰爭爆發以來，歐盟方面已經多次收緊對俄羅斯公民的簽證政策。就在去年底，歐盟停止向俄羅斯公民發放多次入境簽證；俄羅斯公民每次計劃前往歐盟旅行時，都必須重新提交簽證申請。另外，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭以及捷克更是禁止俄羅斯護照持有者入境。

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