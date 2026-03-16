哈薩克公投通過新憲法 有利總統托卡葉夫繼續掌權

中亞國家哈薩克的中央選舉委員會今天表示，昨天舉行的新憲法公投案以87.15%的贊成票獲得通過，投票率為73.12%。

路透社報導，哈薩克新憲法簡化國會架構，並重設於1996年廢除的副總統職位，還賦予總統任命副總統及多位重要官員的權力。

由於新憲法起草過程迅速，引發哈薩克一些分析家暗示，總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）可能想將他已選中的接班人任命為副總統後提前卸任，或是想藉施行新憲法後任期重算來讓自己繼續執政。

托卡葉夫昨天在首都阿斯塔納（Astana）投票後，被問及新憲法是否有利於他未來轉交權力，他僅回答下次總統選舉將在2029年舉行，也就是他目前任期結束時。

美聯社報導，哈薩克新憲法將國會的兩院制合併為單一議院，另成立有權提出立法與公投案的新機構「人民委員會」（People's Council）與國會並行，其成員全由總統任命。

這是哈薩克4年來第2次變動憲法，由托卡葉夫提出。一些觀察家認為，這次行動可能為他在任期結束後繼續掌權鋪路。

現年72歲的托卡葉夫曾是蘇聯時期官員，其後擔任哈薩克外交官並曾任職聯合國（UN）。依照現行制度，他只能擔任1任為期7年的總統。

過去包括俄羅斯、白俄羅斯、烏茲別克和塔吉克等前蘇聯加盟共和國，都有過領導人透過新憲法或修憲案來突破法定任期限制。